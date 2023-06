Dieser Weg, wird ein langer sein....Fed-Chef Jerome Powell hat Aussagen erneuert, wonach die US-Notenbank zukünftig wohl weitere Male an der Zinsschraube drehen muss, um die Inflation einzufangen. In Kombination mit starken Daten vom amerikanischen Häusermarkt schlägt sich dies negativ auf die Stimmung der Anleger in New York nieder, weshalb die Börsen abermals leichter tendieren. 30 Minuten vor dem Beginn des Parketthandels verliert der Dow Jones 0,2 Prozent. Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...