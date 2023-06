Als Finanzminister Magnus Brunner den neuesten Vorschlag zur Wiedereinführung der KESt-befreienden Behaltefrist öffentlich machte, wusste er, was er tat. Der Wiener Börsepreis stand vor der Tür. Dort versammelte sich die Kapitalmarktszene, die professionell mit KESt zu tun hat - das sorgte gute Stimmung und Applaus. Die Freude wich schnell der Ernüchterung. Gleich vorab: Der neue Vorschlag des BMF ist mutlos, mit Nähe zum Sinnlos. Die Hand des Staates in der Brieftasche des Aktionärs bleibt langfristig. Das Modell scheint in der Form ein Papiertiger. Man muss sich fragen, ob das Regierungsprogramm zur Entlastung des Aktionärs noch umgesetzt werden kann. Was wird zwischen Schwarz-Grün verhandelt? Nach Brunner liegt eine Variante mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...