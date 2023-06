Der Bitcoin hat am Mittwoch die Marke von 29.000 Dollar übersprungen und nähert sich dem 12-Monats-Hoch bei 31.013 Dollar an. Grund für die Kauflaune der Anleger: Wichtige Akteure aus der traditionellen Finanzbranche dringen weiter in den Bereich der Kryptowährungen vor. Das hilft auch Riot Platforms auf die Sprünge.Die Aktie, vom AKTIONÄR zuletzt Mitte Mai in der Titelstory "100% mit vergessenen Stars" empfohlen, ging am Dienstag mit einem Plus von acht Prozent auf 11,25 Dollar aus dem Handel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...