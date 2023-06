NEW YORK (dpa-AFX) - Aussagen aus einer Rede des US-Notenbankpräsidenten haben am Mittwoch die US-Börsen leicht belastet. Jerome Powell, der an diesem Tag vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses spricht, bekräftigte, dass die Zeichen bis Ende des Jahres auf weiter steigende Leitzinsen wiesen. Es werde "lange dauern", die Inflation auf das gewünschte Ziel von 2 Prozent zu senken.

Der Dow Jones Industrial gab daraufhin im frühen Handel um 0,40 Prozent auf 33 916 Punkte nach. Er setzte damit die Konsolidierung der vergangenen beiden Börsentage fort. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,38 Prozent auf 4373 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 lag mit 0,35 Prozent im Minus bei 15 022 Punkten./bek/nas





US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711