Jedes UrbanGlide ist mit einem 500-Watt-Motor, hydraulischen Scheibenbremsen, einer gefederten Gabel und einem gefederten Sitz sowie einem Akku mit einer Kapazität von 690 Wattstunden und einer intelligenten App ausgestattet, die europäischen Pendlern hilft, sich im Betondschungel zu bewegen.

Vanpowers hat offiziell die Markteinführung seines neuesten E-Bikes, UrbanGlide, in Europa bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein präzisionsgefertigtes, leichtgängiges Fahrrad mit hohem Drehmoment und einem 500-Watt-Motor, das für Pendler in der U-Bahn entwickelt wurde und mit einer einzigen Ladung 110 Kilometer weit fahren kann.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621622514/de/

Vanpowers latest e-bike UrbanGlide (Photo: Business Wire)

Das UrbanGlide-Ultra kann ab sofort zum Early-Bird-Preis von 2.599 vorbestellt werden.

Das vernetzte, intelligente E-Bike kann erstmals in Europa auf der EUROBIKE in Frankfurt vom 21. bis 25. Juni in Halle 8.0 H32 vor Ort kennengelernt werden.

"Wir haben UrbanGlide speziell für Pendler entwickelt, die im Betondschungel unterwegs sind", so Darik Duan, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Vanpowers. "Es ist ihr Werkzeug und ihr Spielzeug. Jede Komponente, von den hydraulischen Bremsen, dem leistungsstarken Motor, der Federgabel, der ultra-bequemen gefederten Sattelstütze und dem Sattel bis hin zum Akku mit hoher Reichweite, wurde genau durchdacht. Wir sind stolz, ein sicheres, zuverlässiges und hochmodernes E-Bike entwickelt zu haben, das Städter ihrem Auto vorziehen werden."

Hier die wichtigsten Details über das UrbanGlide:

Der niedrige Querrahmen und der niedrige Einstiegspunkt sind benutzerfreundlich und perfekt für Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Statur geeignet

Der 500-W-Motor und der empfindliche Drehmomentsensor garantieren eine schnelle Beschleunigung und sorgen für eine einfache und sanfte Fahrt

Der Akku ist in vier Stunden zu 90 aufgeladen

Eine gefederte Sattelstütze mit druckentlastendem Sattel bietet höchsten Fahrkomfort

Die gefederte Vordergabel dämpft Vibrationen und mildert Erschütterungen durch die Straßenverhältnisse

Verstellbarer Lenker mit 0-90-Grad-Einstellwinkel

Beleuchtung für Nachtfahrten

Mit der App von UrbanGlide können Fahrer ihre Routen planen und ihre Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und verbrannte Kalorien tracken

Über Vanpowers

Vanpowers, das 2021 gegründet wurde und von einer Gruppe kreativer und engagierter Fahrradenthusiasten geleitet wird, hat den Standard für E-Bikes hoch angesetzt. Neben dem UrbanGlide bietet Vanpowers vier weitere E-Bikes an, die weltweit vertrieben werden. Mit Lieferketten und lokalen Lagern in den USA, Großbritannien und Europa gewährleistet Vanpowers einen schnellen Versand, der in der Regel zwischen 3 und 7 Tagen dauert. Weitere Informationen finden Sie unter www.vanpowers.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621622514/de/

Contacts:

Tiff

(213) 221-5330

tiff@venturepr.co