DJ Habeck: Absenkung der Stromsteuer würde 7 bis 8 Milliarden Euro kosten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Vorschläge zur Absenkung der Stromsteuer wegen eines mangelnden Finanzierungskonzeptes zurückgewiesen. Nach Schätzung von Habeck würde solch ein Schritt bis zu 8 Milliarden Euro kosten und direkt in eine Haushaltslücke münden. Unterstützer dieses Vorschlags, zu denen etwa Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und auch die Union gehören, seien aber einen Finanzierungsvorschlag schuldig geblieben.

"Ich selbst würde mich natürlich freuen, wenn Unternehmen und Betriebe und Bürgerinnen und Bürger weniger bezahlen müssten. Aber es würden sofort 7 bis 8 Milliarden im Haushalt fehlen, die wir an anderer Stelle im Moment nicht schließen können", sagte Habeck in der Fragestunde im Bundestag zu einer entsprechenden Frage. "Wenn man die Schuldenbremse einhalten will, kann man ehrlicherweise nicht fordern, dass die Stromsteuer abgesenkt wird. Sonst müsste man einen 7 bis 8 Milliarden teuren Gegenvorschlag machen, den ich auch noch nicht gehört habe."

Habeck machte sich stattdessen erneut stark für die Einführung eines Industriestrompreises für energieintensive Industrieunternehmen. Dieser soll laut einem Vorschlag aus seinem Haus für einen begrenzten Zeitraum mit Krediten aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden, um so für die Unternehmen eine Brücke zu schlagen hin zu einer Zeit mit ausreichend verfügbarem billigerem Strom aus erneuerbaren Quellen.

Der Grünenpolitiker räumte aber ein, dass es dazu innerhalb der Koalition mit der SPD und der FDP keine Einigung gebe. Linder sieht keinen finanziellen Spielraum für solch einen Industriestrompreis. Er favorisiert hingegen eine Absenkung der Stromsteuer für alle.

Mit Blick auf die aktuell schwierige wirtschaftliche Situation Deutschlands und der technischen Rezession in den Wintermonaten gab Habeck zu bedenken, dass die Abhängigkeit besonders von russischem Gas Deutschland wirtschaftlich geschwächt habe. Die Wirtschaft werde aber im Jahr 2024 wieder deutlich wachsen.

"Das Wachstum ist nicht zufriedenstellend. Umgekehrt ist es gelungen, die Höhe der Inflation im Herbst abzubremsen. Wir rechnen damit - und alle Institute rechnen damit-, dass wir nach diesem Jahr im nächsten Jahr wieder deutliche Wachstumszahlen sehen werden", so Habeck.

Die Bundesregierung habe es geschafft, die Krise im des vergangen Jahres zu beherrschen. Aber sie habe es noch nicht geschafft, die strukturellen Versäumnisse der Vergangenheit zu beheben und Deutschland auf einen höheren Wachstumsgrad zu bringen.

Er verwies aber auf einer Reihe von großen Investitionen, die Unternehmen in Deutschland tätigen wollten. Auch sei es unter Deutschlands Mitwirkung gelungen, dass die Europäische Union deutlich Fortschritte gemacht habe in den Verhandlungen zu sieben Handelsabkommen mit anderen Ländern. Hiervon verspricht sich Habeck Wachstumsimpulse.

Mit Blick auf den Bau der umstrittenen Flüssiggasterminals und besonders den geplanten Terminal auf Rügen machte Habeck deutlich, dass lokale Vorbehalte gegenüber dem Interesse der Versorgungssicherheit in ganz Deutschland zurückstehen müssten. Die Aufgabe der Bundesregierung sei es, die Energieversorgung in ganz Deutschland sicherzustellen, so der Minister.

June 21, 2023 09:29 ET (13:29 GMT)

