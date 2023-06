Wie war das mit dem Wachstum? Uns Börsianern wird ja immer wieder vorgeworfen uns gehe es nur ums Wachstum. Der Gott der Börse hat immer ein Plus vor der Erwartung fürs nächste Jahr. Nun, genau genommen stimmt es wieder. Wieder? Wieso? Hat es vorher nicht gestimmt? Und wieso jetzt wieder? Was hat sich geändert? Nun, der Elfmeter der Argumentation liegt ohne Tormann bereits vor uns. Die Inflation ist wieder ins Spiel getreten. Und mit ihr die Notenbanken und ihre Zinskeulen. Mit Alternativrenditen jenseits der 4% lässt sich Stillstand eben schwer in Kauflaune ummünzen. Nun gut, also Wachstum, um der Inflation zu begegnen, denn die muss ja als Gegner gerade für nahezu alles herhalten. Es steckt aber mehr hinter der Wachstumswolke, hinter der die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...