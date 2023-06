AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Schiffsmotorenbauer MAN Energy Solutions verkauft sein Gasturbinen-Geschäft an ein chinesisches Unternehmen. Der Kaufvertrag mit der CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co. sei diese Woche unterschrieben worden, teilte die VW -Konzerntochter in Augsburg auf ihrer Internetseite mit. Der Verkauf umfasse eine fünfjährige Standortgarantie in Oberhausen und Zürich und sichere damit den Erhalt der rund 100 Arbeitsplätze dort. Über finanzielle Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. MAN Energy Solutions habe die Entscheidung zur Trennung von dem Produktbereich schon 2020 getroffen und setze den Fokus auf Lösungen für Dekarbonisierung./rol/DP/nas