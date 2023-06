Nach dem Fahrrad-Boom in der Pandemie gibt es Rückschläge: Weniger Fahrräder wurden verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Absatz der E-Bikes in Europa allerdings gewachsen. Laut dem Verband der europäischen Fahrradindustrie (kurz Conebi) ist der Umsatz mit Fahrrädern und E-Bikes im vergangenen Jahr auf insgesamt 21,2 Milliarden Euro gestiegen - das sei ein Zuwachs von etwa sieben Prozent. E-Bikes wurden dabei in der EU und Großbritannien mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...