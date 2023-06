Die ESPG AG bietet den Inhabern ihrer Anleihe 2018/23 derzeit einen Umtausch in die neue unbesicherte ESPG-Anleihe 2023/26 (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro an. Das Angebot läuft noch bis zum 30.06.2023. Die neue dreijährige Anleihe des auf Wissenschaftsparks spezialisierten Immobilienunternehmens wird jährlich mit 9,50 % p.a. verzinst. Das aktuelle Umtauschangebot ist zwar auf Anleger ausgerichtet, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro tauschen, das Unternehmen eruiert gegenwärtig aber auch Möglichkeiten, Kleinanleger am Umtausch partizipieren zu lassen, wie ESPG-Vorstand Dr. Ralf Nöcker der Anleihen Finder-Redaktion verrät. Zudem nennt er die ehrgeizigen Ziele, die die ESPG AG in den kommenden Jahren erreichen möchte.Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Nöcker, stellen Sie uns die ESPG AG doch noch einmal in wenigen Worten vor? Was hat sich speziell nach der Namens-Umwandlung (vormals Diok RealEstate AG) geändert?

Ralf Nöcker: ESPG steht für European Science Park Group. Wir sind das erste deutsche Immobilien-Unternehmen mit der klaren Spezialisierung auf das Halten, Verwalten und den Erwerb von Wissenschaftsparks. Unseren strategischen Fokus tragen wir damit also bereits in dem Namen. Unser Kerngedanke besteht darin, wissenschaftlich- und technologieorientierten Unternehmen auf sie zugeschnittene Flächen zur Verfügung zu stellen und sie bei ihrem Wachstum zu begleiten. Diese Ausrichtung unterscheidet uns sehr deutlich von anderen Marktteilnehmern und auch von der früheren Ausrichtung der Diok.

Anleihen Finder: Das Konzept der Science Parks stammt aus den USA, wo forschungsnahe Unternehmen eng mit Universitäten zusammenarbeiten. Ist dieses Konzept 1:1 auf Europa und Deutschland übertragbar oder gibt es noch große Unterschiede? Wie gestaltet sich generell der Markt für deutsche Wissenschaftsparks?

Ralf Nöcker: Das Konzept aus den USA dient uns in vieler Hinsicht als Vorbild und verdeutlicht das große Potenzial, welches in diesem speziellen Marktsegment steckt. Es ist gewissermaßen eine Blaupause für die Marktentwicklung in Europa. Mit Blick auf die Entwicklung des US-Marktes hinkt Deutschland zwar hinterher, holt aber schnell auf. Seit 2018 wurden in Deutschland Life Science-Immobilien ...

