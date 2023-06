Die ICPO Foundation (International Centers for Precision Oncology) und das Fortis Memorial Research Institute (FMRI) verkündeten heute eine Zusammenarbeit mit Referenzzentren zur Förderung internationaler Ausbildungsstandards in der radiomolekularen Präzisionsonkologie (RPO) und zur Unterstützung der Einrichtung neuer Theranostik-Zentren in Indien. Ziel der Partnerschaft ist es, den Zugang der Patienten zu fortschrittlicher RPO-Bildgebung und -Therapie in Indien zu verbessern und einen Beitrag zu den weltweiten Fortschritten auf diesem Gebiet zu leisten.

Die ICPO Foundation und das FMRI haben eine Vereinbarung zur Förderung von Ausbildung und Infrastruktur im Bereich RPO durch ihre gemeinsame medizinische und wissenschaftliche Expertise unterzeichnet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die ICPO Foundation und das FMRI zusammenarbeiten, um ein hochmodernes Theranostik-Referenzzentrum im FMRI einzurichten, das als Zentrum für RPO-Ausbildung, -Studien und klinische Praxis in Indien dienen wird. Das Zentrum wird umfassende Schulungs- und Ausbildungsprogramme für medizinische Fachkräfte anbieten, den Austausch von Wissen und bewährten Verfahren erleichtern und die Einführung standardisierter Prozesse und Protokolle in der RPO fördern.

Durch die Partnerschaft wird die ICPO Foundation ihr Fachwissen und die ICPO Academy for Theranostics Plattform einsetzen, um dem FMRI und dessen Netzwerk von Gesundheitsexperten modernste Aus- und Weiterbildungsressourcen zur Verfügung zu stellen. Die ICPO Academy for Theranostics umfasst eine Vielzahl von E-Learning-Modulen, mehrstufige Qualifizierungsprozesse und maßgeschneiderte Online-Kurse, mit denen medizinische Fachkräfte mit den notwendigen Fähigkeiten und Kenntnissen auf dem Gebiet RPO ausgestattet werden. FMRI wird mit ICPO bei der Verbesserung der Inhalte der Akademie zusammenarbeiten, länderspezifische Übersetzungen und Zertifizierungen entwickeln und sein Fachwissen zur weiteren Verbesserung der Plattform beitragen.

Des Weiteren werden die ICPO Foundation und das FMRI gemeinsam an der Ausweitung des Netzwerks des Theranostik-Zentrums der ICPO Foundation auf andere Regionen Indiens arbeiten, um Patienten im ganzen Land einen umfassenden und demokratischen Zugang zu RPO-Bildgebung und -Therapien zu ermöglichen. Mit dem Aufbau eines starken Netzwerks von Theranostik-Zentren wird die Innovation gefördert, die multizentrische klinische Studie erleichtert und die Entwicklung gezielter Therapien und klinischer Studiendesigns ermöglicht.

"Wir sind erfreut von dieser strategischen Partnerschaft mit dem FMRI zur Förderung des Bereichs der radiomolekularen Präzisionsonkologie in Indien", sagte Professor Vikas Prasad, Dekan der ICPO-Zentren. "Mit der Einrichtung des Theranostik-Referenzzentrums am FMRI und der Zusammenarbeit bei Ausbildungs- und Schulungsinitiativen wollen wir medizinische Fachkräfte in die Lage versetzen, klinische Praktiken zu standardisieren und letztendlich die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Gemeinsam können wir das Leben von Patienten in Indien erheblich verbessern und einen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen Krebs leisten.

Dr. Ishita Sen, Senior Director und Clinical Lead, Nuclear Medicine am FMRI, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit: "Wir fühlen uns geehrt von der Zusammenarbeit mit der ICPO Foundation zur Förderung einer standardisierten Ausbildung und eines erweiterten Patientenzugangs zur Theranostik in der Präzisionsonkologie. Im Rahmen dieser Partnerschaft können wir unsere Fähigkeiten erweitern, die Patientenversorgung verbessern und einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um die Förderung der therapeutischen Nuklearmedizin leisten. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit ICPO am Aufbau des Theranostik-Referenzzentrums in Indien und darauf, das Leben von Krebspatienten zu verbessern

Prof. Prasad fügte hinzu: "Wir möchten Taranjit Singh, als Vertreter der BJ Madan Company, unseren Dank für seine Schlüsselrolle bei der Initiierung dieser Zusammenarbeit zwischen dem FMRI und der ICPO Foundation aussprechen und dafür, dass er entscheidend dazu beigetragen hat, die Mission der ICPO Foundation in Indien voranzutreiben und die Einführung von Präzisionsonkologie in Indien zu fördern

