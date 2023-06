Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) hat ein Jahr nach der Eröffnung der ersten eigenen Produktionsstätte in Europa in Budapest, Ungarn, den Meilenstein erreicht, eine Million Workstations und Server herzustellen und auszuliefern.

Nach zehnmonatiger Bauzeit während der Pandemie wurde die Anlage im Juni 2022 eröffnet, um Kunden in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei ihren Anforderungen an Serverinfrastruktur, Speichersysteme und hochwertige PC-Workstations zu unterstützen. Mit Stand vom Juni 2023 hat die Einrichtung Lösungen für mehr als 1.000 Kunden in 69 Ländern bereitgestellt und konnte im vergangenen Jahr den Umfang und die Geschwindigkeit des Betriebs steigern. Insgesamt haben mehr als 180 Kunden den Standort besucht, was eine engere Zusammenarbeit, mehr Transparenz und ein besseres Verständnis mit Lenovo Kunden in der gesamten EMEA-Region ermöglicht.

Szabolcs Zolyomi, Werksleiter bei Lenovo, kommentierte: "Die Eröffnung des Werks in Ungarn war ein wichtiger Meilenstein für Lenovo. Wir haben damit unsere internationalen Produktionsaktivitäten ausgeweitet und ein bedeutendes wirtschaftliches Potenzial sowohl für den privaten als auch den öffentlichen Sektor des Landes erschlossen. Die Tatsache, dass wir eine Million Geräte ausgeliefert haben, ist ein Beweis für das vergangene Jahr der internen und externen Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und Kunden. Wir konnten effektiver auf Kundenbedürfnisse reagieren, mit größerer Effizienz und Kontrolle über die Produktentwicklung und die Lieferkette, während wir gleichzeitig unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Unterstützung der lokalen Gemeinschaft fortgesetzt haben."

Seit seiner Eröffnung ist die Zahl der Mitarbeiter am Standort um 20 gestiegen, wobei in der Belegschaft 15 verschiedene Nationalitäten vertreten sind. In der Folge wurde Lenovo mit einer Auszeichnung des ungarischen Außenhandelsministeriums für die Schaffung der meisten Arbeitsplätze im Land geehrt. Darüber hinaus hat die Lenovo Foundation, der gemeinnützige Arm des Unternehmens, eine offizielle Partnerschaft mit der lokalen Gemeinde geschlossen, um ehrenamtliche Arbeit und Technologie für örtliche Schulen bereitzustellen und in Zusammenarbeit mit dem Ungarischen Roten Kreuz an monatlichen Blutspenden teilzunehmen.

Die Produktionsanlage in Budapest wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit gebaut. Daher wurde seit der Eröffnung die Isolierung der Gebäudeheizung erhöht, die Installation eines Beleuchtungssensorsystems abgeschlossen und die Abwärmenutzung des Luftkompressors optimiert. Derzeit läuft die zweite Phase der Installation von Solarmodulen, um die Kapazität auf 4 Megawatt zu erhöhen, was der Energiemenge von etwa 12 Tanklastzügen mit Erdgas entspricht. Über das ganze Jahr hinweg wird die Wärme aus dem gesamten Produktionsgebäude umgeleitet, um die Produktionsräume zu beheizen. Im Winter wird kalte Luft von außen zur Kühlung verwendet, wobei eine Ausweitung dieses Prozesses auf die gesamte Fabrik geplant ist. Die Wiederverwendung von Wärme auf diese Weise hat die Energiekosten um 14 gesenkt.

Mit dem Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2049/50 die Treibhausgasemissionen in der gesamten Wertschöpfungskette auf Null zu reduzieren, konnte Lenovo dank der zentralen Lage des Werks in Europa die CO2-Emissionen bei der Lieferung um mehr als 90 senken, da weniger Frachtkilometer anfallen. In Kombination mit innovativen Fertigungsprozessen, wie dem patentierten Niedrigtemperatur-Lötverfahren von Lenovo, trägt dies dazu bei, dass das Unternehmen seine wissenschaftlich fundierten Klimaziele erreichen kann.

Als führender Anbieter auf der Liste der Top 500 Supercomputer in den letzten fünf Jahren betreute Lenovo weiterhin Kunden, die einige der größten Supercomputer Europas beherbergen, mit zusätzlichen Funktionen aus der ungarischen Einrichtung. Dazu gehören das Barcelona Supercomputing Center in Spanien, das Leibniz Supercomputing Center in Deutschland und SURF in den Niederlanden, sowie viele andere Hochleistungsrechenzentren.

Die Anlage in Ungarn ist Teil von Lenovos globaler Fertigung mit 35 Standorten in acht Märkten, die Kunden in 180 Märkten beliefern darunter Argentinien, Brasilien, China, Ungarn, Indien, Japan, Mexiko und die USA. Lenovo ist weltweit bekannt für sein hybrides Fertigungsmodell, das eine Mischung aus Eigenfertigung und Auftragsfertigung umfasst.

Über Lenovo:

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Milliarden USD, das auf Platz 171 der Fortune Global 500-Liste steht, 77.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt beschäftigt und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Lenovo verfolgt die ehrgeizige Vision, intelligentere Technologien für jedermann anzubieten, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf, indem es weiter in Wachstumsbereiche expandiert, die den Fortschritt der 'neuen IT-Technologien' (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, einschließlich Server, Speicher, Mobilgeräte, Software, Lösungen und Dienstleistungen. Dieser Wandel in Verbindung mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo schafft eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.lenovo.com und die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621550154/de/

Contacts:

Ella Hulbert ehulbert@lenovo.com