US-Notenbankchef Powell: Fed-Mitglieder sehen Leitzinsen zum Jahresende höher

WASHINGTON - US-Notenbankchef Jerome Powell hat erneut weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss erwarteten, dass man in diesem Jahr die Zinsen "etwas" weiter anheben müsse, um die Inflation langfristig auf das Zwei-Prozent-Ziel zu senken, sagte Powell laut einer am Mittwoch vorab verbreiteten Rede. Powell wird ab 16 Uhr vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses sprechen.

ROUNDUP: Hartnäckige Inflation setzt britische Notenbank unter Zugzwang

LONDON - Die hartnäckige Inflation setzt die britische Notenbank unter Zugzwang. Im Mai ging die Teuerung zur Überraschung von Analysten nicht weiter zurück. Die Kerninflation ohne schwankungsanfällige Preise von Energie, Nahrungs- und Genussmitteln stieg sogar an. Die Kernteuerung wird von Fachleuten als die verlässlichere Größe angesehen, wenn es um den grundlegenden Preistrend geht. Viele Notenbanken, so auch die britische Zentralbank, achten derzeit besonders stark auf den Wert.

ROUNDUP/Ifo-Institut: Wirtschaft in Deutschland schrumpft 2023 um 0,4 Prozent

MÜNCHEN/BERLIN - Das Ifo-Institut hat seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr gesenkt und erwartet jetzt einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent. Die Inflation dürfte mit 5,8 Prozent geringer sein als im vergangenen Jahr, aber erst ab dem vierten Quartal dürfte der private Konsum die Wirtschaftsleistung wieder spürbar erhöhen. "Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich nur ganz langsam aus der Rezession heraus", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Mittwoch in Berlin.

GESAMT-ROUNDUP: Selenskyj dämpft Erwartung an Offensive - EU-Sanktionen

KIEW/LONDON - Die Gegenoffensive der ukrainischen Armee wird nach Einschätzung vom Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht schnell zu einer Befreiung aller von Russland besetzten Gebiete führen. "Manche Menschen glauben, das ist ein Hollywood-Film, und erwarten jetzt Ergebnisse. Aber so ist es nicht", sagte er dem britischen Sender BBC laut einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag. "Was auf dem Spiel steht, sind Menschenleben." Selenskyj dämpfte damit einmal mehr die Erwartungen an ein zeitnahes Zurückdrängen der russischen Truppen.

ROUNDUP/Von der Leyen: Russisches Vermögen soll Ukraine zugutekommen

LONDON - Die EU will eingefrorenes russisches Vermögen für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. Dafür werde die EU-Kommission noch vor der Sommerpause einen Plan vorlegen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei einer Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine am Mittwoch in London. Sie fügte hinzu: "Der Täter muss zur Verantwortung gezogen werden".

Habeck: Für Notfälle fehlen Deutschland noch Gaskapazitäten

BERLIN - Wirtschaftsminister Robert Habeck hält die deutsche Gasversorgung im kommenden Jahr nicht in allen Fällen für ausreichend. "Sollte irgendwo ein Schadensfall passieren, sollte die Energiemenge, die Deutschland verbraucht, steigen und nicht geringer werden, und vor allem sollte Ostdeutschland in einen Engpass reinlaufen, fehlen uns meiner Ansicht nach noch Kapazitäten", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in einer Regierungsbefragung im Bundestag.

ROUNDUP: EU-Staaten einigen sich auf elftes Paket mit Russland-Sanktionen

BRÜSSEL - Die EU-Staaten haben sich auf ein neues Paket mit Sanktionen gegen Russland verständigt. Es umfasst Strafmaßnahmen gegen weitere Personen und Organisationen, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen, aber auch ein Instrument gegen die Umgehung von bereits erlassenen Sanktionen, wie die schwedische Ratspräsidentschaft am Mittwoch in Brüssel mitteilte.

Geywitz: Wärmeplanung bis 2028 auch für Kleinstädte und Dörfer

BERLIN - Die kommunale Wärmeplanung bis 2028 soll nach den Worten von Bundesbauministerin Klara Geywitz auch für Kleinstädte und Dörfer gelten. Die ursprüngliche Schwelle von 10 000 Einwohnern soll fallen, wie die SPD-Politikerin am Mittwoch im Bundestag ankündigte. Der Entwurf zum Gesetz über die Wärmeplanung werde auf Wunsch des Bundestags gerade entsprechend überarbeitet.

Kaczynski in Polen wieder Vize-Regierungschef



WARSCHAU - Polens starker Mann Jaroslaw Kaczynski gehört nun auch offiziell wieder der Regierung an. Der Vorsitzende der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) wurde am Mittwoch in Warschau von Präsident Andrzej Duda zum stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Darüber war schon längere Zeit spekuliert worden. Ministerpräsident bleibt Mateusz Morawiecki (ebenfalls PiS).

EZB: Euro bleibt zweitwichtigste Reservewährung



FRANKFURT - Der Euro hat in einem von Ukraine-Krieg und hoher Inflation geprägten Jahr seine Rolle als zweitwichtigste Währung der Welt behauptet. 2022 stieg der Anteil der europäischen Gemeinschaftswährung an den weltweiten amtlichen Devisenreserven bereinigt um Wechselkursveränderungen um 0,5 Prozentpunkte auf 20,5 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte.

