SMOORE, ein weltweit führender Anbieter von Zerstäubungstechnologie, präsentierte auf der World Vape Show 2023 in Dubai (21.- 23.Juni) seine bahnbrechende Einweglösung "Power Alpha". Erst vor wenigen Monaten gab Power Alpha auf der TPE 2023 in Las Vegas sein Debüt, wo es für seine beispiellosen Funktionen und seine fortschrittliche Technologie viel Aufmerksamkeit und Lob erntete. Auch diesmal, in Dubai, hat Power Alpha die Firmenchefs, Distributoren und Händler in der Vaping-Branche mit seinen vier revolutionären Funktionen überwältigt: kein Aufladen, kein Verbrennen, kein Nachlassen und höchster Bedienungskomfort.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621664334/de/

(Graphic: Business Wire)

Power Alpha ist eine ladefreie Lösung für Einweggeräte mit vielen Zügen, die die Probleme von Nutzern von Einwegdampfern löst, wie etwa eine kurze Akkulaufzeit, lästiges Aufladen und nachlassendes Aroma und Brandgeschmack nach dem Aufladen. Dank dieser einzigartigen Eigenschaften konnte Power Alpha maßgeblich zum Markterfolg einiger großer Anbieter in der nordamerikanischen Vaping-Branche beitragen, da diese Unternehmen eine Flut positiver Rückmeldungen von Verbrauchern erhalten haben. Ein Vaper aus Kalifornien sagte: "Durch Einwegartikel mit Power Alpha muss ich mich nicht mehr mit dem Aufladen von Vapes herumschlagen. Es ist äußerst praktisch, hat einen gleichmäßigen Geschmack und brennt nicht". Ein anderer Nutzer, der schon seit über 7 Jahren dampft, sagte über Power Alpha: "Man bekommt volle 6.000 Züge und der Geschmack bleibt unverändert" und "Ich muss mir keine Gedanken mehr über das Aufladen machen, wenn ich auf Reisen bin".

Power Alpha revolutioniert den Markt durch zwei patentierte Technologien den TOPOWER-Akku und den COREX-Zerstäuber.

Herkömmliche ladungsfreie Verdampfer bieten normalerweise 2.500 bis 3.000 Züge mit einer Akkukapazität von 950 mAh. Die Einwegdampfer mit TOPOWER hingegen ermöglichen doppelt so viele Züge und haben eine große Kapazität von 2.000 mAh, während die Akkugrößen nahezu unverändert bleiben. Die große Kapazität von 2.000 mAh bietet ein ununterbrochenes Dampfvergnügen von 6.000 Zügen, was bedeutet, dass die Konsumenten nicht mitten im Dampfen wieder aufladen und nach ihrem Ladekabel suchen müssen. Diese Akkutechnologie sorgt außerdem für eine stabile Leistung während der gesamten Lebensdauer. Dadurch lassen sich Geschmacksveränderungen und ein verbranntes Aroma vermeiden, da diese Probleme, über die sich viele Dampfer seit langem beschweren, auf Spannungsschwankungen zurückzuführen sind.

Durch die COREX-Zerstäubertechnologie erreicht das Dampferlebnis mit der verbesserten Mesh-Spule eine ganz neue Ebene. Das ökologisch verarbeitete und schadstofffreie Eco-Mesh sorgt dank der um 200 präziseren Mesh-Struktur und der um 50 schnelleren Aufheizgeschwindigkeit für einen konsistenten und vollmundigen Geschmack. Außerdem erhöht das patentierte Baumwolldesign von Corex die Leitfähigkeit des E-Liquids um 15,8 und verbessert die Absorption des E-Liquids um 23,5 %. So wird die Zerstäubung stärker und effizienter. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist der F1-Luftstrom, der den Konsumenten ein sauberes Dampferlebnis bietet, indem er die Sanftheit um 30 erhöht und die Kondensation zu 100 eliminiert.

Die innovative Lösung Power Alpha, an der SMOORE zwei Jahre lang gearbeitet hat, bewahrt nicht nur den Komfort von nicht wiederaufladbaren Einwegdampfern, sondern steigert auch die Anzahl der Züge auf 6.000, womit sie eine außergewöhnlich kostengünstige Option für Konsumenten darstellt. Power Alpha hat viel positives Feedback für seine einzigartigen Merkmale erhalten, die ein noch nie dagewesenes bequemes Dampferlebnis ermöglichen: 6.000 Züge, ohne aufladen zu müssen. Im Laufe dieses Jahres wird Power Alpha den Verbrauchern in den USA und im Nahen Osten das ultimative Verdampfungserlebnis bieten, denn dort steht ein weiterer großer Erfolg bevor.

Über SMOORE

SMOORE wurde 2009 gegründet und ist ein Weltmarktführer im Bereich der Zerstäubungstechnologien für risikoreduzierte Produkte, medizinische und pharmazeutische Produkte und Schönheitsprodukte. SMOORE betreibt interdisziplinäre Zerstäubungsforschung und verfügt über ein breit gefächertes Produktportfolio und hat es sich zum Ziel gesetzt, zu einer fortschrittlichen Plattform zu werden, die das Leben besser macht.

SMOORE investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, verfügt mit 14 Technologie-Forschungszentren weltweit über führende Produktionskapazitäten und vertreibt seine Produkte in mehr als 50 Ländern und Regionen. Das Unternehmen hat seinen Börsengang in Hongkong am 10. Juli 2020 angekündigt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621664334/de/

Contacts:

Ruiqi Wang

0044 7502 009458

ruiqi.wang@smooretech.com