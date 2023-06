Quantitative Anlagelösungen ermöglichen es Anlageberatern, die wachsende Nachfrage der Anleger nach kosteneffizientem Steuermanagement mit maßgeschneiderten Strategien zu befriedigen

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Werkzeugen und Dienstleistungen zur Entscheidungsunterstützung für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute die Einführung von Quantitative Investment Solutions (QIS) bekannt einer neuen Reihe von Werkzeugen, die Portfoliomanagern dabei unterstützen, separat verwaltete Konten (SMAs) effizient und in großem Umfang anzupassen.

Mit MSCI QIS können Manager Portfolios schnell und effizient auf die spezifischen Werte und Anlageziele ihrer Kunden zuschneiden. Zusätzlich zu den steuerlichen Anforderungen können Manager, die SMAs anbieten, Anpassungswünsche umsetzen, die den Ausschluss einzelner Unternehmen, Branchenausschlüsse, ESG und Stilpräferenzen umfassen.

Das QIS-Toolkit umfasst einen Portfoliokonstruktionsdienst für die Verwaltung separater Konten, der es Aktienportfoliomanagern bei Vermögensverwaltern und anderen Anlageberatern ermöglicht, die steuerlichen Auswirkungen für ihre Kunden in verschiedenen Szenarien zu managen, wie z. B. enge Modellverfolgung, Steuerneutralität oder Maximierung von Steuerverlusten, und zusätzlich tägliche Aktualisierungen bereitzustellen, die vorgeschlagene Transaktionen für verschiedene Konten auf der Grundlage der Anlageziele der Kunden anzeigen.

MSCI QIS bietet Portfoliomanagern Zugang zu einzigartigen Steuerstrategievorlagen, die es ihnen ermöglichen, eine Vielzahl von Beschränkungen und Zielen auszuwählen und anzuwenden, die den aktuellen Steuer- und Risikoüberlegungen ihrer Kunden entsprechen.

Über eine Cloud-basierte Technologie verknüpft QIS das MSCI-Steueroptimierungstool mit den Indizes, ESG-Ratings, Kohlenstoffemissionen und Faktormodellen von MSCI, um Portfoliomanagern die Möglichkeit zu geben, einzigartige Portfoliowünsche von Kunden auf effiziente Weise umzusetzen.

Vermögensverwalter stehen vor der Herausforderung, die wachsende Nachfrage nach SMAs in ihrem Kundenstamm zu befriedigen. Die Umsetzung individueller Anforderungen für SMAs ist sehr arbeitsintensiv und erfordert die Integration verschiedener technologischer Systeme und Teams in einer Weise, die operative Risiken mit sich bringt.

Mark Carver, Leiter der Abteilung Equity Portfolio Management und Equity Factors bei MSCI, sagte: "In einer Zeit, in der Individualität in allen Bereichen des Geschäftslebens gefragt ist, stehen Portfoliomanager ständig vor der Herausforderung, mehrere Anlageziele miteinander in Einklang zu bringen, um die Bedürfnisse der einzelnen Kunden zu erfüllen. Ganz gleich, ob es darum geht, die persönlichen Präferenzen in Bezug auf Anlagestrategien in ihren Portfolios widerzuspiegeln oder ihre laufenden Steuerverpflichtungen zu verwalten, MSCI QIS wurde entwickelt, um es Portfoliomanagern nicht nur zu ermöglichen, die Bedürfnisse ihrer Kunden einzuschätzen, sondern auch effektiver um Vermögenswerte zu konkurrieren, indem sie ein breiteres Spektrum an individuellen Anforderungen in einem kürzeren Zeitraum erfüllen."

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse bzw. Ergebnisse und beinhalten Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Performance wesentlich von den Erwartungen abweichen. Sie sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die Performance auswirken können, sind im Geschäftsbericht von MSCI auf Formblatt 10-K für das letzte Geschäftsjahr enthalten, das am 31. Dezember endete. Der Bericht wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung etwaiger zukunftsgerichteter Aussagen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind nicht als solche zu betrachten. MSCI gewährt keine Rechte bzw. Lizenzen zur Nutzung der Produkte bzw. Dienstleistungen des Unternehmens ohne entsprechende Lizenz. MSCI ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER FÜR SONSTIGE EIGENSCHAFTEN IN BEZUG AUF DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN. INNERHALB DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMENS ÜBERNIMMT DAS UNTERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIE INFORMATIONEN.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621103603/de/

Contacts:

Medienanfragen

PR@msci.com

Melanie Blanco +1 212 981 1049

Julie Mansmann +1 917 815 6375

Calum MacDougall +44 7876 836 759

Tina Tan +852 2844 9320



Kundenservivce MSCI Global

Kundenservice EMEA 44 20 7618.2222

Kundenservice Amerika +1 888 588 4567 (gebührenfrei)

Kundenservice Asien-Pazifik 852 2844 9333