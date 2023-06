Mehr als 1.000 Studenten nehmen an der Global Student Innovation Challenge von Xylem teil

Hauptpreisgewinner kommen aus Portugal, Indien, Hongkong und Pakistan

Studenten aus 78 Ländern haben mit ihren Beiträgen zur vom führenden Wassertechnologieunternehmen Xylem (NYSE: XYL) veranstalteten Global Student Innovation Challenge 2023 frische Ideen zur Bewältigung der sich verstärkenden Herausforderungen in Bezug auf Wasser eingebracht. Mehr als 1.000 Studenten haben neue Lösungen für eine Reihe drängender Wasserprobleme geschaffen, darunter die Produktion von grünem Wasserstoff und die Reduzierung der Plastikverschmutzung.

Der bereits zum dritten Mal stattfindende Wettbewerb ruft die nächste Generation von Wasserinnovatoren auf, kritische Wasserprobleme zu lösen, und befähigt sie dazu, zu führenden Akteuren im Hinblick auf umweltbezogene Herausforderungen zu werden. In diesem Jahr waren die Studierenden aufgefordert, die Auswirkungen von grünem Wasserstoff auf das Wasser zu analysieren, bei Wasserfragen von der Erkenntnis zum Handeln zu gelangen, die Verschmutzung von Wasserstraßen mithilfe von Datenwissenschaft zu verhindern und sich mit dem Zusammenhang zwischen Wasser, Energie und Emissionen in Gebäuden zu befassen.

"Die Wasserprobleme von heute und morgen werden nicht gelöst, indem man alles beim Alten lässt. Um die größten Herausforderungen mit Blick auf das Wasser zu lösen, sind innovative Ideen und neue Ansätze gefragt", sagte Patrick Decker, President und CEO von Xylem. "Die Einbindung der neuen Generation führender Akteure im Wasserbereich und ihre Vernetzung mit einer größeren Plattform, um weltweit etwas zu bewirken, ist entscheidend. Die Einblicke, der Einfallsreichtum und Ehrgeiz, den so viele Studenten in diesen Wettbewerb eingebracht haben, spornen uns an."

Die Gewinnerteams teilten sich ein Preisgeld von 20.000 und einen Platz im Ignite Innovation Incubator von Xylem, einem Programm, das die Teilnehmer bei der Skalierung von Lösungen unterstützt. Xylem zeichnete die Gewinnerteams bei einer virtuellen Zeremonie am Freitag, den 16. Juni, aus.

Team WASTE2H aus Porto, Portugal, ist der diesjährige Hauptpreisgewinner in der Kategorie Sekundarschulen (High School) und wurde für seine Arbeit zur Analyse und Verringerung der Folgen der grünen Wasserstoffproduktion auf das Wasser ausgezeichnet. "Die Produktion von grünem Wasserstoff kann sehr wasserintensiv sein", so das Team. "Unsere Lösung bringt grün mit grün zusammen. Sie kombiniert die nachhaltige Energie, die für die Erzeugung von grünem Wasserstoff verwendet wird, mit einer Produktionsmethode, bei der marine lilafarbene photosynthetische Bakterien eingesetzt werden, die sich im Abwasser kultivieren lassen." Die vom Team vorgeschlagene Lösung der Nutzung von Abwasser könnte dazu führen, dass weniger sauberes Wasser für die Herstellung von Wasserstoff benötigt wird.

Das Ocean Rescuers Team aus Indien, Hongkong und Pakistan ist der Hauptpreisgewinner 2023 in der Kategorie tertiäre Bildung (Universität) für seinen Ansatz zum Identifizieren, Kartieren und Vorschlagen einer Lösung für eine von Plastikverschmutzung betroffene Wasserstraße. "Unser Projekt hat ein detailliertes Bewertungssystem für die Identifizierung und das Ranking von Standorten mit hohem Plastikverschmutzungsrisiko in Indien entwickelt", meinte das Team. "Unser Ansatz ist jedoch universell relevant. Er kann auf andere Regionen angewandt werden, um Verschmutzungsherde zu identifizieren und wirksame, gezielte Lösungen zu entwickeln."

Die Global Student Innovation Challenge ist Teil von Xylem Ignite, einem Jugendprogramm, das die nächste Generation von führenden Akteuren im Wasserbereich inspirieren und befähigen soll, echte Veränderungen in der Wasserindustrie voranzubringen. Ein stärkeres Engagement junger Menschen bei der Lösung weltweiter Herausforderungen im Wasserbereich ist ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsziele von Xylem. 2022 nahmen mehr als 11.000 Studenten an Veranstaltungen der Reihe Xylem Ignite wie etwa die Global Student Innovation Challenge, Hackathons und Ignite Innovation Incubator teil.

Um weitere Informationen über Xylem Ignite zu erhalten und eine Aufzeichnung der virtuellen Zeremonie zu sehen, besuchen Sie http://www.xylem.com/ignite.

Über Xylem

Xylem (XYL), ein weltweit führender Anbieter von Wassertechnologie, will mithilfe von Technologie, Innovation und Fachwissen weltweit kritische Wasser-, Abwasser- und wasserbezogenen Herausforderungen lösen. Unsere vielfältige Belegschaft aus über 22.000 Mitarbeitenden hat 2022 einen Pro-forma-Umsatz von 7,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, das Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und Gemeinden in mehr als 150 Ländern dabei helfen, ihre Wasserversorgung zu sichern. Unterstützen Sie uns bei unseren Bemühungen unter www.xylem.com und Let's Solve Water.

