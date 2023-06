Schnelle Desinfektion für unterwegs tötet C. difficile-Sporen in nur 20 Sekunden

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI), ein führender Hersteller fortschrittlicher UV-C-Luft- und Oberflächendesinfektionstechnologie, stellt auf der Jahreskonferenz und Messe der Association for Professionals in Infection Control (APIC) 2023 in Orlando, Florida, vom 26. bis 28. Juni den neuen UVDI-GO UV-LED-Oberflächendesinfektor vor, der für die schnelle Unterwegs-Desinfektion von Oberflächen und Geräten mit häufigen Berührungen entwickelt wurde. Das UVDI-GO bietet eine 99,99-prozentige Inaktivierung gängiger Mikroorganismen im Gesundheitswesen in 20 Sekunden oder weniger, ist tragbar und oberflächensicher, so dass medizinisches Fachpersonal gemeinsam genutzte Flächen während der Arbeit schnell desinfizieren kann.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621933753/de/

Independently proven 99.99% inactivation of high-risk microorganisms in 20 seconds at four inches distance. (Photo: Business Wire)

"Es gibt eindeutige Hinweise auf das Vorhandensein von Hochrisiko-Mikroorganismen, wie z. B. Sporen von C. difficile und MRSA auf häufig berührten, gemeinsam genutzten Oberflächen und Geräten im Gesundheitswesen",1 erklärte Dr. Ashish Mathur, Vice President of Innovation and Technology bei UVDI. "Der UVDI-GO UV-LED-Oberflächendesinfektor kann dazu beitragen, die Verbreitung von Mikroorganismen durch eine schnelle, sporizide Desinfektion zu verhindern, die effizient in der Anwendung und sicher für Oberflächen ist."

Schnelle, unabhängig bewiesene Oberflächendesinfektion

UVDI-GO verfügt über eine patentierte, leistungsstarke UV-C-LED-Technologie, die nachweislich eine Inaktivierung von Sporen von C. difficile in nur 20 Sekunden und eine 99,999% ige Inaktivierung von MRSA in nur 10 Sekunden bei einem Abstand von 10 Zentimetern erreicht. So können Angehörige der Gesundheitsberufe Flächen und Geräte zwischen den Anwendungen schnell desinfizieren.

Tragbar, für den Einsatz unterwegs

UVDI-GO ist für den dauerhaften, tragbaren Einsatz konzipiert und zeichnet sich durch seinen kabellosen, akkubetriebenen Betrieb und sein leichtes, kompaktes Design aus. Ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku bietet eine Laufzeit von 90 Minuten pro Ladung für eine effiziente Oberflächendesinfektion am Einsatzort.

Oberflächensichere Desinfektion

UVDI-GO ist sicher für die Verwendung auf gängigen Oberflächen und Geräten im Gesundheitswesen einschließlich Tablets, Smartphones, Tastaturen, Arbeitsstationen auf Rädern, Fernbedienungen, Patientenruftasten und Mitarbeiterausweisen und ermöglicht so einen breiten Einsatz in Gesundheitseinrichtungen.

Mit Benutzersicherheit im Blick entwickelt

UVDI-GO ist mit einem einfach zu befestigenden Schutzkegel ausgestattet, der den Benutzer während des Betriebs vor UV-Strahlung schützt. So können medizinische Fachkräfte UVDI-GO sicher bedienen, während sie eine Schutzbrille und Handschuhe tragen.

"UVDI hat es sich zum Ziel gesetzt, medizinisches Fachpersonal dabei zu unterstützen, bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen, und zwar mit innovativer UV-C-Technologie, die neue Leistungsniveaus erreicht", fügt Peter Veloz, CEO von UVDI, hinzu. "Wir glauben, dass UVDI-GO diesem Ziel näher kommt, indem es die Desinfektion von gemeinsam genutzten Flächen schneller, einfacher und sicherer macht."

UVDI ist stolzer strategischer Partner der APIC 2023 und die Teilnehmer der diesjährigen Konferenz können den Stand von UVDI (Nr. 951) besuchen, um sowohl den UVDI-GO UV-LED-Oberflächendesinfektor als auch den UVDI-360-Raumdesinfektor mit UV Smart Connect auszuprobieren.

Das UV-LED-Oberflächendesinfektionsgerät UVDI-GO steht zur Vorbestellung unter www.uvdi.com bereit und wird ab Frühherbst 2023 ausgeliefert.

Über UVDI

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) entwickelt und produziert fortschrittliche Ultraviolett-(UV)-Technologie zur Reinigung der Luft und der Oberflächen, wo wir leben, arbeiten und spielen. UVDI-Produkte für die UV-C-Oberflächendesinfektion und die Luftqualität in Innenräumen werden in den USA hergestellt und sind weltweit in über 1.100 Krankenhäusern und 10.000 gewerblichen Einrichtungen im Einsatz. Die Qualitätsmanagement- und Umweltmanagementsysteme des Unternehmens sind nach den Normen ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifiziert. UVDI wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Valencia, Kalifornien. UVDI ist ein stolzes Familienunternehmen und ein Minority Business Enterprise (von ethnischen Minderheiten geführtes Unternehmen). Erfahren Sie mehr unter www.uvdi.com.

_______________

1 Ide N, Frogner BK, LeRouge CM, Vigil P, Thompson M. What's on your keyboard? A systematic review of the contamination of peripheral computer devices in healthcare settings. BMJ Open. 2019 Mar 8;9(3):e026437.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230621933753/de/

Contacts:

Will Gerard, Director of Global Marketing and Product Strategy

will.gerard@uvdi.com

661.289.2741