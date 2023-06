Straubing (ots) -



Merkel mag, gerade in Krisenzeiten, eine Menge richtig gemacht haben. Vieles ist jedoch, Stichwort Digitalisierung, liegen geblieben. Und bis heute gibt es große Probleme, die in Merkels Kanzlerschaft ihre Ursache haben. Das gravierendste hat mit Russland zu tun. Sie hat sich in ihrer Einschätzung und im Umgang mit Kremlchef Wladimir Putin geirrt. Mit dramatischen Folgen für Deutschland und die Energieversorgung. Da ist der Orden ziemlich viel der Ehre.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5540329

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken