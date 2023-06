LOS ANGELES, CA, June 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FSE: 3U8A) ("Draganfly" oder das "Unternehmen"), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich bekanntzugeben, dass es eine Vereinbarung mit HEAL-Corp, einer Nichtregierungsorganisation ("NRO"), und der ukrainischen Nationalen Akademie für Innere Angelegenheiten (die "Nationale Akademie") über die Entwicklung eines Schulungsprogramms für den Einsatz von Drohnen und Systemen für deren Abwehr abgeschlossen hat.



In Zusammenarbeit mit der Nationalen Akademie wird Draganfly ein Curriculum erstellen, das für das Schulungsprogramm eingesetzt werden soll. Kürzlich hat HEAL-Corp dem Innenministerium eine Schulung zur Ersten Hilfe in Bezug auf Reanimation und zur Evakuierung von Verletzten angeboten und damit sein Engagement bei der Unterstützung der gemeinsamen Bemühungen unter Beweis gestellt.

Jedes Jahr werden neue Piloten des Innenministeriums, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nationalpolizei, die Nationalgarde, den staatlichen Grenzschutz, ausgewählte Streitkräfte, Sicherheitsspezialkräfte und Notfalldienste, an Drohnenschulungen auf Draganfly-Systemen teilnehmen.

Das Innenministerium ist eine Regierungsbehörde, die für die Aufrechterhaltung der Strafverfolgung und die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in der gesamten Ukraine zuständig ist. Es ist eines der wichtigsten Ministerien innerhalb der ukrainischen Regierung und trägt eine große Verantwortung für das Wohlergehen und die Ordnung des Landes.

Das Innenministerium hat ein breites Spektrum an Zuständigkeiten, darunter die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, die Verbrechensbekämpfung, die Gewährleistung der Grenzsicherheit, den Schutz der Menschenrechte und die Beaufsichtigung der Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden. Im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums arbeiten mehrere zentrale Behörden, darunter die Nationale Polizei der Ukraine, der Staatliche Notdienst der Ukraine, der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine und die Nationalgarde der Ukraine, bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im ganzen Land zusammen.

"Draganfly liefert seit Beginn des Krieges in der Ukraine Drohnensysteme und bildet Drohnenpiloten aus", so Volodymyr Cherniei, Rektor der Nationalen Akademie, Polizeigeneral ersten Ranges. "Ihre grundlegende Schulung wird dazu beitragen, die wichtige Ausbildung von Drohnenpiloten zu festigen und auszuweiten, die erforderlich ist, um die operative Effektivität in den Zuständigkeitsbereichen des Ministeriums zu erhöhen." Der General erklärte weiter: "HEAL-Corp hat die Menschen in der Ukraine mit lebensrettender medizinischer Ausbildung, humanitärer Hilfe und medizinischen Ressourcen entscheidend unterstützt. HEAL-Corp hat der Ukraine von Beginn der groß angelegten Invasion an zur Seite gestanden. Wir freuen uns, dass wir die Teams von Draganfly und Heal-Corp für diesen wichtigen Auftrag auswählen können."

"Der Einsatz von Drohnen für medizinische Zwecke und zahlreiche andere Missionen während eines Konflikts hat sich zunehmend als unschätzbar erwiesen", so Larry Mynar, CEO von HEAL-Corp. "Entscheidend für HEAL-Corp ist die zeitnahe Lieferung von Blutprodukten, Diagnostika sowie therapeutischen und medizinischen Hilfsgütern an die Frontlinien, um Morbidität und Mortalität zu verringern."

"Wir fühlen uns unglaublich geehrt, dass Draganfly ausgewählt wurde, um die Ausbildung von Drohnenpiloten für das ukrainische Innenministerium und alle seine Behörden durchzuführen. Die Ausbildung und der Einsatz von bis zu 1.000 neuen Piloten pro Jahr werden für die Fähigkeiten des Ministeriums im Dienst für die Ukraine von großer Bedeutung sein", so Cameron Chell, CEO von Draganfly. "Die Erfahrung und die Systeme von Draganfly sind bestens geeignet, um die für die große Anzahl von Missionen und Anwendungsfällen erforderlichen Schulungen anzubieten und auszuweiten."

