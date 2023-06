Der Gipfel stellt die erste Zusammenarbeit der Partnerschaft zwischen KAOUN International und dem SuperBridge Council dar

KAOUN International, eine Tochtergesellschaft des Dubai World Trade Centre (DWTC), und der SuperBridge Council haben heute die erste Auflage des SuperBridge Summit Dubai angekündigt, der am 16. und 17. Oktober 2023 im Museum of the Future in Dubai stattfinden wird.

HE Helal Saeed Al Marri, Director General of Dubai's Department of Economy and Tourism, and DWTC (Photo: AETOSWire)

Der Gipfel bietet eine aufregende neue Plattform für mehr als 500 Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Kultur aus 20 Ländern, die die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt repräsentieren. Er findet zeitgleich mit der 43. Auflage der GITEX Global statt, der weltweit größten und einflussreichsten Tech-Veranstaltung in Dubai, die von DWTC organisiert wird und Tech-Führungskräfte sowie Investoren aus 170 Ländern anzieht.

Das Konferenzprogramm verspricht fruchtbare Diskussionen und bietet Einblicke von 75 fachkundigen Referenten und wichtigen Sponsoren, die strategische Partnerschaften und starke Kooperationen zwischen Investoren, Wirtschaftsführern, Family Offices und wichtigen Institutionen vorantreiben, die in den wichtigsten Schwellenländern erfolgreich agieren.

Der SuperBridge Summit Dubai konzentriert sich auf vier Kernthemen: Wie die Welt sich vernetzt und kommuniziert, wie die Welt die Ressourcen und die Umwelt erhält, wie die Menschen ihr Leben leben und wie man für eine bessere Zukunft investiert, wobei diese Themen unter dem übergreifenden Motto "Überwindung der Hürden in einer neuen globalen Wirtschaft" stehen.

Die Konferenz kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die VAE ihre kühne Wirtschaftsagenda vorantreiben, die in der Dubai Economic Agenda (D33) beschrieben ist. Sie zielt darauf ab, den Umfang der Volkswirtschaft des Emirats in den kommenden zehn Jahren durch 100 transformative Projekte auf 32 Billionen AED zu verdoppeln.

Seine Exzellenz Helal Saeed Al Marri, der Generaldirektor des Wirtschafts- und Tourismusministeriums von Dubai und des DWTC, betonte: "Während die VAE ihre visionäre Wirtschaftsagenda durch fortschrittliche Kooperationen und dauerhafte strategische Partnerschaften vorantreiben, wird der SuperBridge Dubai Summit neue Möglichkeiten für Innovation und Co-Creation in aufstrebenden globalen Volkswirtschaften schaffen."

"Der SuperBridge Summit ist bestrebt, Verbindungen zwischen dem Osten, dem Westen und dem Rest der Welt herzustellen. Eine multidisziplinäre Plattform, die zukunftsorientierte Führungskräfte aus den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt branchen- und kulturübergreifend anregt, verbindet und zusammenführt", erklärte Shane Tedjarati, Mitbegründer des SuperBridge Council und Vorsitzender von VS Partners.

Die Teilnehmer der Konferenz aus über 20 Schwellenländern werden überdies die Möglichkeit haben, unzählige Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten in einer Vielzahl von Sektoren zu erkunden, die sich aus den sich verlagernden Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft ergeben. Vanessa Xu, Chief Investment Officer von VS Partners, die auch Mitbegründerin des SuperBridge Council ist, dazu: "In einer Ära des elementaren Paradigmenwechsels erfordert der Anlageerfolg in erster Linie eine objektive und unvoreingenommene Faktenanalyse."

"SuperBridge ist eine Plattform, die Entscheidungsträger aus führenden Investmentorganisationen rund um den Globus mit handlungsorientierten Unternehmern und Branchenführern mit besonderem Fokus auf die E7-Volkswirtschaften zusammenbringt, um Fakten und Möglichkeiten ausfindig zu machen, welche unterschätzt werden und unterrepräsentiert sind. SuperBridge bietet Zugang zu globalem Kapital, das nach zukunftssicheren Investitionsmöglichkeiten sucht", Vanessa Xu weiter.

