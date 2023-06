Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Tesla, NIO, Intel, FedEx, NVIDIA und Nikola)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

C3.ai NVIDIA Tesla Visa Robinhood Advanced Micro Devices Carnival Palantir SoFi Virgin Galactic

Die Tesla-Aktie fällt um 4,7 %, nachdem die Aktie ein neues Neunmonatshoch erreicht hatte, da die Anleger eine Warnung von Barclays, dass der Elektroautohersteller zu schnell zu hoch gestiegen sei, ignorieren. Barclays sagte, dass die Rallye der Tesla-Aktien in diesem Jahr, in dem die Aktie 2,5 Mal höher als zu Beginn des Jahres 2023 gehandelt wird, durch den Hype um künstliche Intelligenz und die Aufregung um die Öffnung seines Ladenetzwerks für andere Autohersteller wie Ford, General Motors und Rivian angetrieben wurde. Wir sind zwar nicht überrascht, dass die Aktie an der Rallye teilgenommen hat, halten es aber für klug, sich an die Seitenlinie zu begeben", so Analyst Dan Levy, der Tesla auf "Equal Weight" herabgestuft hat. Dies geschah, obwohl er das Kursziel von 220 $ auf 260 $ anhob und erklärte, dass die Rallye "zu stark" sei. Das scheint dem Appetit keinen Abbruch zu tun, und die Aktien finden heute Unterstützung von mehreren Seiten. Dazu gehört die Nachricht, dass Texas von den Ladestationen verlangt, den Tesla-Anschluss zu übernehmen, was ein weiterer großer Erfolg ist, sowie ein Update von CEO Elon Musk, der nach einem Treffen mit Premierminister Narendra Modi sagte, dass das Unternehmen wahrscheinlich eine bedeutende Investition in Indien tätigen wird.

Rivian fällt um 6,5 % nach dem Erreichen eines Dreimonatshochs, nachdem das Unternehmen gestern bekannt gegeben hat, dass es ab 2025 den Ladestecker von Tesla übernehmen und seinen Kunden ab 2024 Zugang zu dessen Supercharger-Netzwerk gewähren wird. CEO Richard Scaringe sagte, dass Rivian sein eigenes Ladenetzwerk weiter ausbauen wird, aber dass der Deal mit Tesla dafür sorgen sollte, dass das Netzwerk "ziemlich schnell einen positiven Cashflow erzielt". Mizuho senkte heute Morgen sein Kursziel für Rivian von $30 auf $27.

Nikola, ein kleinerer Hersteller von Elektrofahrzeugen, steigt um 6,3 %, nachdem das Unternehmen laut Reuters die Entlassung von 290 Mitarbeitern plant. Dies geschieht nur eine Woche, nachdem Nikola Pläne vorgestellt hat, seinen Liquiditätsbedarf bis 2024 auf unter 400 Mio. USD jährlich zu senken.

FedEx fällt um 2,8 %, nachdem das Unternehmen davor gewarnt hat, dass sein Kostensenkungsprogramm den Einbruch der Nachfrage nach Paketzustellungen nicht ausgleichen kann, was zu einem schwachen Ausblick für das neue Geschäftsjahr führt. Die Gewinne von FedEx waren im vierten Quartal trotz eines schwachen Umsatzes etwas besser als erwartet, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen gelingt, seine Rentabilität zu verbessern. Dennoch sank der bereinigte Jahresgewinn pro Aktie von 20,61 USD im Vorjahr auf 14,96 USD, und FedEx erklärte, dass es für das neue Geschäftsjahr 16,50 bis 18,50 USD anstrebt - was enttäuschend ist, da die Mitte dieser Spanne deutlich unter der Prognose von 18,31 USD liegt. Da die Nachfrage nach wie vor unter Druck steht, ist es umso wichtiger, den Kostensenkungsplan umzusetzen. FedEx strebt bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres Einsparungen in Höhe von 1,8 Mrd. USD an, die bis zum Geschäftsjahr 2025 auf 4 Mrd. USD und bis zum Geschäftsjahr 2027 auf 6 Mrd. USD steigen sollen. JPMorgan hob heute Morgen sein Kursziel für FedEx von 228 $ auf 251 $ an, während Bernstein sein Kursziel von 261 $ auf 284 $ anhob und BofA Global Research sein Kursziel von 295 $ auf 290 $ senkte.

NVIDIA fällt um 2,0 %, nachdem das Unternehmen gestern ein neues Allzeithoch erreicht hatte, nachdem die Ratingagentur Moody's die vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten des Unternehmens von A2 auf A1 heraufgestuft hatte. Die Ratingagentur bescheinigt NVIDIA eine dominante und nachhaltige Position auf dem GPU- und dem breiteren Hardwaremarkt, da die Unternehmen ihre Computerplattformen aufrüsten.

AMD wurde gestern auch von Moody's hochgestuft, allerdings von A3 auf A2, was nicht zu demselben Ergebnis führte. Der Kurs des Chipherstellers ist heute um 4,6 % gefallen. Das Unternehmen kündigte heute an, dass es rund 135 Mio. USD in Irland investieren wird, um seine Forschungs-, Entwicklungs- und Engineering-Aktivitäten im Bereich der Computertechnik in dem Land auszubauen.

Intel fällt um 4,5 %. Die jüngste Rallye, die durch die Expansion in Europa beflügelt wurde, geriet gestern ins Stocken, nachdem die Aktien kurzzeitig den höchsten Stand seit fast 11 Monaten erreicht hatten. Die lange rote Kerze, die wir gestern gesehen haben, deutet darauf hin, dass der Appetit bei diesen Niveaus umgeschlagen ist. Am Wochenende erfuhren wir, dass das Unternehmen mehr als 30 Mrd. EUR, etwa 33 Mrd. $, für den Bau von zwei Chipfabriken in Deutschland ausgeben wird - dies ist die größte ausländische Investition, die jemals in diesem Land getätigt wurde. Medienberichten zufolge hat die deutsche Regierung zugestimmt, Intel mit 10 Mrd. EUR an Subventionen zu unterstützen, mehr als die ursprünglich geplanten 6,8 Mrd. EUR. Intels Vorstoß nach Europa soll dem Unternehmen dabei helfen, den Boden aufzuholen, den es im Laufe der Jahre an Rivalen wie AMD, NVIDIA und Samsung verloren hat. Dies geschieht kurz nachdem Intel den Bau einer 4,6 Milliarden Dollar teuren Fabrik in Polen angekündigt hat und Israel am Wochenende mitteilte, dass Intel dort eine 25 Milliarden Dollar teure Fabrik bauen wird.

Die jüngste Rallye der C3.ai-Aktie wird korrigiert, nachdem die Aktie am Freitag ein 19-Monats-Hoch erreicht hatte und heute um 9,9 % gefallen ist. Das Unternehmen, das dank des Hype um KI in diesem Jahr gestiegen ist, hält morgen einen Investorentag ab, um ein Update zu seiner Produkt-Roadmap zu geben und seine generativen KI-Tools zu demonstrieren - ein wichtiges Ereignis, das für neuen Schwung sorgen oder die Bewertung testen könnte.

Palantir ist um 6,8 % gefallen und liegt damit weiterhin unter dem Ende letzter Woche erreichten 18-Monats-Hoch. Die Aktie hat gestern einen schweren Schlag erlitten, nachdem Raymond James die Aktie herabgestuft hat, um das begrenzte Aufwärtspotenzial nach dem Anstieg im Jahr 2023 zu reflektieren. Raymond James stuft Palantir nach wie vor mit Outperform (von Strong Buy) ein und begründete die Herabstufung mit dem "jüngsten Anstieg der Aktien in Verbindung mit einer erstklassigen Bewertung", wobei die Aktie nicht weit vom Kursziel des Brokers von 18 $ entfernt ist, was dem höchsten an der Wall Street festgelegten Kurs entspricht.

