Debiopharm Innovation Fund und Benchstrength leiten gemeinsam Seed-Finanzierungsrude zur Unterstützung KI-gestützter Imaging-Biomarker-Plattform von Altis

Altis Labs, Inc. ("Altis"), das rechnergestützte Imaging-Unternehmen zur Beschleunigung klinischer Studien mithilfe künstlicher Intelligenz, gab heute den Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen US-Dollar bekannt. Benchstrength und Debiopharm Innovation Fund leiten gemeinsam die Finanzierungsrunde unter Teilnahme strategischer Corporate Angel-Investoren, darunter Doug Foster, ehemaliger CEO des digitalen Gesundheitsunternehmens Verana Health und Richard Gliklich, MD, Gründer und CEO des realen Datenunternehmens OM1.

"Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit Benchstrength und Debiopharm", so Felix Baldauf-Lenschen, Mitbegründer und CEO von Altis. "Diese Partnerschaft wird uns unterstützen, unsere Mission zu erfüllen, den übermäßigen Kosten- und Zeitaufwand zu reduzieren, der benötigt wird, um neuartige und effektive Behandlungsmethoden für betroffene Patienten zu ermöglichen."

Die medizinische Bildgebung macht 90% aller Gesundheitsdaten aus. Altis wurde mit der Überzeugung gegründet, dass es sich bei der Bildgebung zwar um die ergiebigste Quelle für klinische Daten handelt, aber dass sie dennoch längst nicht voll ausgeschöpft wird. Reduktionistische Leitlinien, die vor mehr als 40 Jahren entwickelt wurden, sind für eine Über- und Unterbewertung des klinischen Nutzens bekannt [1, 2, 3] und limitieren daher die Fähigkeit des Klinikers, ermessen zu können, wie gut Krebsbehandlungen wirken.

Auf der weltweit größten proprietären onkologischen Bildgebungsdatenbank im longitudinalen klinischen Kontext geschult, prognostizieren hochmoderne Deep-Learning-Modelle des Unternehmens nun die klinischen Endpunkte, um den Behandlungseffekt zu quantifizieren, der über vereinfachende und subjektive Tumorgrößenmessungen hinausgeht.

Die Finanzierung wird verwendet, um die Entwicklung von Nota, die KI-gestützte Imaging-Biomarker-Plattform von Altis, für alle soliden Tumorarten und therapeutischen Bereiche zu skalieren. Führende Biopharma-Unternehmen, wie Bayer Pharmaceuticals nutzen Nota, um die Bildgebungsdaten von den klinischen Phase-I-III-Studien auf sinnvollere Weise analysieren zu können.

"Bei der Bildgebung in der Forschung und Entwicklung handelt es sich um einen Kernbestandteil, dessen Potenzial wir in klinischen Studien und im Rahmen gegenwärtiger Methoden nicht vollständig ausschöpfen können", so Carolina Haefliger, MD, Head of Translational Medicine bei Debiopharm und Board Observer bei Altis. "Wir sind der Überzeugung, dass KI-gestützte Tools, wie diejenigen, die von Altis entwickelt wurden, der neue Standard zur Messung des klinischen Nutzens nicht nur im Rahmen klinischer Studien sondern auch bei der klinischen Versorgung sein werden."

Altis hostet proprietäre Prognosemodelle in der Nota-Cloud-Plattform für biopharmazeutische Forschungs- und Entwicklungsteams, um Bildgebungsdaten klinischer Studien automatisch zu analysieren. Die Modellprognosen versetzen die Forscher in die Lage, die Patienten vor Behandlungsbeginn zu stratifizieren und den Behandlungseffekt zu quantifizieren. Diese Erkenntnisse unterstützen die Sponsoren, qualitativ hochwertigere Nachweise in der klinischen Entwicklung früher zu generieren, um die Erfolgsquoten bei Studien in der Spätphase zu verbessern und wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen treffen zu können, die Go/No-Go-Tests, die Studienplanung, die Erstattungsstrategie und die Wiederbelebung eingelagerter Vermögenswerte umfassen.

"Es wird deutlich, dass KI erhebliche Auswirkungen im Gesundheitswesen erzielen wird. Dennoch ist Altis einzigartig positioniert, um die Ökonomie der klinischen Entwicklung transformieren zu können", so Kenneth Chenault, Managing Partner bei Benchstrength und Board Director bei Altis. "Das Altis-Team hat eine beispiellose klinische Bildgebungsdatenbank sowohl in Bezug auf ihre Tiefe als auch ihre Breite kuratiert, die es nun dank seiner KI-Modelle in praktisch umsetzbare Erkenntnisse umwandelt."

"Dieser Meilenstein für Altis ist ein Beleg für Kanadas führende Rolle sowohl in der klinischen als auch der KI-Forschung", so Sally Daub, Mitbegründerin und Board Chair bei Altis. "Unsere Zielsetzung ist die Beschleunigung der therapeutischen Entwicklung und die Verbesserung des Pflegestandards."

Die IPRO-Technologie (Imaging-Based Prognostication) von Altis wurde in Zusammenarbeit mit Kanadas führenden Krebszentren validiert mit Ergebnissen, die im Journal of Clinical Oncology Clinical Cancer Informatics veröffentlicht [4] und auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology vorgestellt wurden [5, 6].

Über Altis Labs

Altis Labs ist das rechnergestütztes Imaging-Unternehmen, das die Präzisionsmedizin voranbringt. Wir sind der Überzeugung, dass es sich bei medizinischer Bildgebung um die ergiebigste Quelle unerschlossener klinischer Erkenntnisse handelt. Biopharma-Unternehmen nutzen unsere Software-Plattform Nota, um alle Phasen der klinischen Entwicklung zu beschleunigen und risikoärmer zu gestalten. Durch Schulung mithilfe von mehr als 182 Millionen Realbildern mit dazugehörigen Diagnosen, Behandlungsinformationen und Ergebnissen prognostiziert Nota klinisch relevante Ergebnisse von Baseline- und Nachfolge-Scans bis hin zu präziseren Stratifizierungen von Patienten und Quantifizierungen der Behandlungseffekte. Altis ist stolz auf seinen Firmensitz in Toronto, Kanada.

Weitere Informationen finden Sie unter altislabs.com oder der E-Mail-Adresse info@altislabs.com.

Über Benchstrength

Benchstrength ist ein Risikokapitalunternehmen in der Frühphase, das in Technologieunternehmen investiert, die Geschäftsprozesse transformieren und Gemeinschaften stärken. Benchstrength ist in New York City ansässig und investiert in software- und technologiegestützte Unternehmen in den Bereichen Unternehmensarchitektur, Konsumgüter, FinTech und Gesundheitswesen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, Netzwerke auf eine Art und Weise aufzubauen, zu pflegen und umzugestalten, welche die Zugangsmöglichkeiten erweitert und ein vielfältigeres, gerechteres und inklusiveres Entrepreneurial Ecosystem aufbaut.

Debiopharm Innovation Fund

Debiopharm Innovation Fund, die strategische Investmentsparte des Schweizer Biopharma-Unternehmens Debiopharm, bringt Finanzierungsmittel auf und sorgt für Beratungsdienste für Unternehmen mit der Zielsetzung, die Patientenreise zu verbessern und die pharmazeutische Forschung und Entwicklung zu transformieren. Seit 2017 hat Debiopharm in 20 digitale und KI-Gesundheitsunternehmen investiert, die typischerweise die Investmentrunden leiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.debiopharm.com/digital-health/

