Die ICCPP Group, die Muttergesellschaft von VOOPOO, DRAGBAR und Bdranded ODM+, wird im Namen internationaler exzellenter E-Zigarettenhersteller eingeladen, am Global Forum on Nicotine (GFN2023) vom 21. Juni bis 24. Juni teilzunehmen.

Das GFN2023 steht unter dem Motto "Tobacco Harm Reduction (THR) The Next Decade" und lädt fast 500 globale Tabakexperten, WHO-Vertreter, Branchenführer, E-Zigaretten-Konsumenten, Vertreter von Tabakorganisationen, Wissenschaftler aus der Gesundheitsforschung und Medienjournalisten ein, in Warschau zusammenzukommen, um globale technische und ordnungspolitische Lösungen für das wichtige Thema THR zu erarbeiten und gemeinsam die zukünftige Entwicklung und Ausweitung der THR-Richtung zu erkunden und zu fördern.

ICCPP und GFN: Gleichgesinnte, unterschiedliche Wege

Die ICCPP Group ist eine globalisierte und komplett auf die Branche ausgerichtete ökologische Gruppe für elektronische Zerstäubung, die die Forschung und Entwicklung der elektronischen Zerstäubungstechnologie, das Produktdesign, die intelligente Fertigung, den Markenbetrieb und das Lieferkettenmanagement integriert. Sie hat sich in weniger als einem Jahrzehnt zu einem der wichtigsten Akteure in der Branche der elektronischen Zerstäubung entwickelt und verfügt über drei große Unternehmen, die tief in die B- und C-Seiten hineinreichen. So zum Beispiel VOOPOO, die weltweit bekannte E-Zigarettenmarke mit offenem System, DRAGBAR, der schnell aufsteigende Star unter den Einwegmarken, und Branded ODM+, das erste Unternehmen mit Marken-E-Zigaretten, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine nutzerzentrierte, umfassende und präzise Befähigung für Kunden in der Größe B zur Verfügung zu stellen. Derzeit werden die Produkte und Lösungen von ICCPP von mehr als 36 Millionen Verbrauchern in über 70 Ländern auf der ganzen Welt genutzt und verwendet.

Obwohl es für die ICCPP Group das erste Mal ist, dass sie am GFN2023 teilnimmt und sich als neues Gesicht auf dem globalen THR-Gipfel präsentiert, gibt es eine lange Verbindung zwischen den Aktivitäten von ICCPP und GFN. ICCPP hat nicht nur die gleiche lange Geschichte wie GFN, das 2014 gegründet wurde, sondern teilt auch die gleiche Unternehmensphilosophie: das Leben der Menschen durch ihre eigenen Anstrengungen glücklicher und besser zu machen. Der Unterschied besteht darin, dass GFN sich dafür entschieden hat, eine faire Bühne für den Dialog und den Meinungsaustausch zwischen den verschiedenen Interessengruppen der Nikotinindustrie zu bieten, während sich ICCPP in der Rolle des Athleten auf die Erforschung und Anwendung der elektronischen Zerstäubungstechnologie konzentriert und durch seine kontinuierlichen Innovationen bei Technologie und Produkten eine größere Anzahl von Ersatzprodukten für elektronische Zigaretten für erwachsene Raucher bereitstellt. Auch wenn sie unterschiedliche Wege wählen, führen alle Wege nach Rom.

ICCPPs neue Tabakforschung: Druck und Motivation

Jahrelange wissenschaftliche Forschung und Anwenderstudien haben ICCPP außerdem zu der Erkenntnis gebracht, dass die tatsächlichen Herausforderungen auf dem Nikotinmarkt enorm sind. Einerseits gibt es einen relativen Mangel an empirischen Beweisen für die schadensmindernde Wirkung neuer Tabakerzeugnisse, und die aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse können die eindeutige Wirkung neuer Tabakerzeugnisse auf den menschlichen Körper nicht klären, oder zumindest gibt es keine Möglichkeit, die Regierung und die Öffentlichkeit dazu zu bringen, die Bedenken über die Schädlichkeit des Konsums neuer Tabakerzeugnisse zu zerstreuen. Andererseits ist das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die schadensmindernde Wirkung neuer Tabakerzeugnisse unzureichend, und viele Menschen setzen neue Tabakerzeugnisse wie Vapes und HNB-Produkte mit herkömmlichem Tabak gleich und sprechen auf dieselbe Weise über sie. Forschungsinstitute, soziale Organisationen, Industrieteams und Interessenvertreter der Industrie haben nur sehr wenig Aufmerksamkeit für die schadensmindernde Forschung und die Auswirkungen neuer Tabakprodukte. All dies hat zu einem enormen Druck auf die neue Forschung des ICCPP zur Schadensbegrenzung beim Tabakkonsum geführt, aber Druck bedeutet oft auch Motivation.

Als einer der wenigen eingeladenen Vertreter globaler E-Zigarettenhersteller ist die ICCPP Group bereit, ihre neuesten Forschungsergebnisse zu Nikotin, THR und Umweltschutz mit Branchenexperten auf der GFN2023 zu teilen und ihre neuesten Errungenschaften im Bereich der Technologie zur Reduzierung von Schäden durch Tabakkonsum sowie ihre umweltfreundlichen Produkte vorzustellen. Das ICCPP ist der festen Überzeugung, dass die aktive Förderung der relativen schädlichen Wirkung neuer Nikotinprodukte auf den menschlichen Körper das Richtige ist und ebenfalls das, was das ICCPP kontinuierlich für eine nachhaltige und verträgliche Entwicklung der Tabakindustrie in der Zukunft tut. E-Zigaretten wurden als Alternative zu Zigaretten entwickelt, und die Forschungen des ICCPP haben immer wieder bestätigt, dass E-Zigaretten im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten besser zur Schadensbegrenzung beitragen. Um ein weltweit führendes und angesehenes Unternehmen für Gesundheitstechnologie zu werden, hat ICCPP die Verantwortung und die große Bereitschaft, die Öffentlichkeit aktiv dazu zu bringen, die falschen Vorstellungen über Nikotin und neue Tabakprodukte zu zerstreuen und die Überlegenheit der neuen Tabakprodukte zu erkennen, indem es sich für wissenschaftliche Forschung und Innovation einsetzt und mit mehr Forschung und Fakten argumentiert.

Wie wir alle wissen, spielt die Temperaturkontrolle eine wichtige Rolle bei der Wirkung der neuen Tabakpräparate. Es wird davon ausgegangen, dass ICCPP seinen Experten für elektronische Zerstäubung einladen wird, um auf der GFN2023 eine ausführliche Erklärung der Forschung zu geben und sogar zum ersten Mal seine kreativen und schadensmindernden neuen E-Liquid-Forschungsergebnisse vorzustellen, die bereits mehrfach getestet und validiert wurden. In Anbetracht der Besorgnis der Öffentlichkeit über die Umweltverschmutzung, die durch die weit verbreiteten Einweg-E-Zigaretten verursacht wird, wird ICCPP seine neuen doppelten umweltfreundlichen Einwegproduktlösungen sorgfältig einführen, um erwachsenen Rauchern eine umweltfreundliche, gesündere und sicherere Wahl zu bieten.

ICCPPs Überzeugung: Nachhaltige Entwicklung durch internes und externes Engagement

Die Einladung und Teilnahme des ICCPP am GFN2023 im Namen der sich schnell entwickelnden neuen Tabakindustrie ist eine Anerkennung und Unterstützung des GFN, einer professionellen internationalen Organisation, für die kontinuierlichen technologischen Forschungs- und Innovationserfolge des ICCPP im Bereich der Schadensminderung beim Tabakkonsum, sowie eine große Erwartung an dessen kontinuierlichen Fortschritt und Entwicklung.

Angesichts des komplexen und sich schnell verändernden Nikotinmarktes und der sich verschärfenden Situation bei der Einhaltung globaler Vorschriften muss sich ICCPP als umfassendes ökologisches Gesundheitsunternehmen mit der Identität von C-Seiten-Marken und B-Seiten-Herstellern in der Branche sowohl intern als auch extern weiterentwickeln. Auf der einen Seite sollte ICCPP "innere Stärke kultivieren", auf Schadensbegrenzung, Umwelt- und Naturschutz abzielen und mit der nutzerzentrierten Philosophie weiterhin Erfolge in Forschung und technologischen Innovationen erzielen. Auf der anderen Seite müssen wir sehr offen sein, aktiv an der internationalen Bühne teilnehmen, offene und gleichberechtigte Dialoge mit internationalen Interessengruppen führen, einen guten Einblick in internationale Trends gewinnen, um die Forschung im Bereich der Technologie und der Produktanwendungen voranzutreiben und so nach guten Möglichkeiten für die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung zu suchen.

In Zukunft wird die ICCPP Group ihre technologische Forschung und Innovation weiter verstärken, um praktikablere und beliebtere Zigarettenalternativen für erwachsene Raucher anzubieten. Wir streben danach, ein technologischer Pionier in der E-Zigarettenindustrie und ein führendes Unternehmen in der Anwendung ökologischer Technologien zur Reduzierung von Schäden durch Tabak zu werden, indem wir aktiv Technologien und Produktinnovationen einsetzen, um eine wirklich bessere Zukunft für die Nutzer zu schaffen.

