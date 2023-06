Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Jean-Frédéric Paulsen wird zu einem Zeitpunkt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt, an dem Ferring in eine neue Wachstumsphase eintritt

Lars Rebien Sørensen wird zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt und begleitet den Übergang zum neuen Vorsitzenden

Viviane Monges und Henrik Normann schliessen sich dem Verwaltungsrat an und bringen einen reichen Erfahrungsschatz aus dem Finanz- und dem Gesundheitssektor in Ferring ein

Ferring Pharmaceuticals gab heute bekannt, dass Jean-Frédéric Paulsen zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Ferring Group ernannt wurde, die nach der Zulassung zweier innovativer Arzneimittel durch die US-amerikanische Food and Drug Administration in eine neue Wachstumsphase eintritt.

Jean-Frédéric Paulsen, der im Juli 2021 in den Verwaltungsrat1 von Ferring eintrat, spielte eine führende Rolle bei der US-Zulassung von Adstiladrin (nadofaragene firadenovec-vncg), einer First-in-Class Gentherapie, die einen neuen Ansatz zur Behandlung einer schweren Form von nicht auf BCG ansprechendem nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs bietet. Ein weiterer Durchbruch gelang dem Unternehmen mit der US-Zulassung von Rebyota (fäkale Mikrobiota live jslm), dem ersten von der FDA zugelassenen Lebend-Biotherapeutikum auf Mikrobiota-Basis zur Vorbeugung des Wiederauftretens einer Clostridioides difficile-Infektion. Ferring war somit für zwei der acht biologischen Arzneimittel verantwortlich, die vom Zentrum für Evaluation und Forschung zu Biologika der FDA im Jahr 20222 zugelassen wurden.

Die Ernennung von Jean-Frédéric Paulsen ist eine von mehreren Veränderungen im Verwaltungsrat, die eine neue Phase in der Wachstumsentwicklung von Ferring einleiten. Lars Rebien Sørensen, der im Juli 2021 zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt wurde, wird dem Verwaltungsrat als stellvertretender Vorsitzender weiterhin erhalten bleiben. Der Vater von Jean-Frédéric Paulsen, Dr. Frederik Paulsen, der das Amt des Vorsitzenden von 1988 bis 2021 innehatte, ist weiterhin emeritierter Vorsitzender der Ferring Group.

Jean-Frédéric Paulsen erklärt: "Ich fühle mich geehrt, die Verantwortung für die Ferring Group zu übernehmen, die 1950 von meinem Grossvater Dr. Frederik Paulsen und seiner Frau Eva Paulsen gegründet wurde, und die mein Vater mehr als 30 Jahre lang leitete. Unter ihrer Leitung hat sich Ferring einen weltweiten Ruf als führendes Unternehmen in der Reproduktionsmedizin und der Müttergesundheit sowie in weiteren medizinischen Spezialgebieten erworben. Ich freue mich darauf, unser Erbe und das starke Fundament weiter auszubauen und Ferring in eine spannende neue Ära zu führen, in der wir eine Vorreiterrolle in Bereichen wie der Uro-Onkologie und dem Mikrobiom einnehmen werden."

Jean-Frédéric Paulsen ist seit 2020 Vorsitzender von Ferring Ventures SA und von FinVector Oy und war zuvor als Senior Advisor für vier Minister für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung Georgiens tätig. Er begann seine Karriere bei Mars Inc., Coca Cola und Credit Suisse. Jean-Frédéric Paulsen erwarb einen Master-Abschluss in Finanzen an der London School of Economics and Political Science und ist Mitglied des Chartered Institute of Management Accountants im Vereinigten Königreich.

Eine weitere wichtige Veränderung im Verwaltungsrat ist die Aufnahme von Viviane Monges als Vorsitzende des Prüfungs- und Finanzausschusses anstelle von Hélène Ploix, die aus dem Verwaltungsrat ausgetreten ist. Viviane Monges war zuvor in leitenden Positionen in den Bereichen Life Sciences und Konsumgüter tätig. Sie war Chief Financial Officer bei Wyeth Pharmaceuticals/Pfizer, Novartis und Galderma, bevor sie Vice-President Business Excellence Finance Control bei Nestlé wurde.

Weiter tritt Henrik Normann in den Verwaltungsrat von Ferring ein. Er war zuvor Präsident und CEO der Nordic Investment Bank, dem internationalen Finanzinstitut der nordischen und baltischen Länder. Henrik Normann verbrachte einen Grossteil seiner Laufbahn bei der Danske Bank, wo er 1983 als Management-Trainee begann und später Leiter der Danske Bank in Dänemark und Global Head of Danske Markets wurde.

Gleichzeitig sind Jeffrey Hobbs und Alexandra, Gräfin von Frederiksborg, aus dem Verwaltungsrat ausgetreten. Alle Änderungen sind ab dem 1. Juli 2023 wirksam.

Lars Rebien Sørensen sagt: "Als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats freue ich mich, den neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats in einer Übergangsphase zu unterstützen, in der er grössere Verantwortung vom emeritierten Vorsitzenden übernimmt. Ich heisse die neuen Mitglieder des Verwaltungsrats willkommen und danke all jenen aufrichtig, die so viel dazu beigetragen haben, die langfristige Strategie des Unternehmens voranzutreiben und mehr Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, Familien zu gründen und ein besseres Leben zu führen."

