ESPG meldet weitere Vermietungserfolge und stößt auf gute Resonanz beim öffentlichen Umtauschangebot für die Anleihe 2018/2023



ESPG meldet weitere Vermietungserfolge und stößt auf gute Resonanz beim öffentlichen Umtauschangebot für die Anleihe 2018/2023 Mietverträge und verbindliche Absichtserklärungen für eine Gesamtfläche von rund 17.600 Quadratmetern unterzeichnet.

Science Park-Portfolio zeigt starke Wachstumsdynamik: 18,1 Prozent Mietanstieg von Januar 2022 bis März 2023, weiterer Mietanstieg bis Ende des Jahres um 21,1 Prozent erwartet.

Eingegangene Verpflichtungs- und Ausübungserklärungen für das Umtauschangebot der Anleihe 2018/2023 verdeutlichen starkes Interesse von Bestandsinvestoren, den Wachstumskurs von ESPG langfristig zu begleiten. Köln, 22. Juni 2023: Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, vermeldet weitere Vermietungserfolge. Zudem verzeichnet das Management bei dem laufenden Umtauschangebot für die Anleihe 2018/2023 eine positive, erste Resonanz. Die Entwicklung verdeutlicht, dass ESPG in der Lage ist, die sich bietenden Wachstumschancen für Science Parks in Europa effizient zu ergreifen und Investoren das Umtauschangebot zunehmend als Möglichkeit nutzen, um den Wachstumskurs von ESPG langfristig zu begleiten. Vermietungserfolge verdeutlichen Attraktivität des Science Park-Portfolios In verschiedenen Objekten wurden seit Januar 2023 Mietverträge und verbindliche Absichtserklärungen für eine Fläche von rund 17.600 Quadratmetern unterzeichnet. Dies sind etwa 13,9 Prozent der Fläche des gesamten Science Park-Portfolios. Damit wurde rund ein Drittel der zum Jahresende 2022 leerstehenden Flächen vermietet. Die Jahresnettokaltmiete aus den neuen Mietvertragsabschlüssen beläuft sich auf mehr als 2 Millionen Euro - eine Steigerung von etwa 19,5 Prozent gegenüber den Mieteinnahmen seit Jahresende 2022. Im Fokus der Vermietungsaktivitäten standen die Bereiche Life Science und innovative Mobilitätskonzepte. Bei den noch nicht verbindlich gewordenen Mietverträgen wartet die Gesellschaft noch auf Bau- bzw. Nutzungsänderungsgenehmigungen. Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: "Unsere Vermietungserfolge haben die Positionierung der ESPG als begehrten Partner für Forschungs- und Entwicklungsunternehmen weiter gefestigt. Ein gutes Beispiel ist die Firma Alaxo, die wir für unseren Science Park ‚Blue Circle' gewinnen konnten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet innovative Nasen-Stents für eine gesunde und natürliche Nasenatmung. Wir gehen davon aus, die Jahresnettomieteinnahmen bis Ende des Jahres auf rund 13,1 Millionen Euro zu erhöhen. Damit würden wir unsere Wachstumsdynamik weiter steigern. Im Zeitraum von Januar 2022 bis März 2023 stiegen unsere Mieten bereits um 18,1 Prozent. Für den Zeitraum von März 2023 bis Dezember 2023 erwarten wir ein weiteres Wachstum von rund 21,1 Prozent." Umtauschangebot für Anliehe 2018/2023 gut angelaufen Das seit dem 12. Juni laufende Umtauschangebot für die ESPG-Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBY22) trifft auf eine positive erste Resonanz. Die Gesellschaft hat bereits Verpflichtungs- und Ausübungserklärungen von Anleiheinhabern über einen Nennbetrag von mehr als 2 Millionen Euro erhalten. Dabei haben sich unter anderem das Management und aktuelle sowie ehemalige Aktionäre für den Umtausch entschieden. Allerdings musste die Gesellschaft feststellen, dass die Kommunikation und Zustellung der Umtauschanlagen unter anderem bei ausländischen Investoren teilweise länger dauert als erwartet und auch auf Investorenseite Zeit für die Beurteilung des Angebotes benötigt wird. ESPG weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die aktuelle ESPG-Anleihe mit der ISIN DE000A2NBY22 teilweise in den Stammdaten der Depotbanken noch unter "Diok Real Estate" geführt wird. Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG: "Unser Umtauschangebot wurde in einem volatilen Marktumfeld gut angenommen. Das Management und das Aktionariat haben ihre Anleihen vollständig zum Umtausch angeboten und somit der ESPG weiterhin ihr Vertrauen ausgesprochen. Wir sind darüber hinaus in positiven Gesprächen mit vielen weiteren Anleiheinvestoren, die ebenfalls ihre Zustimmung signalisiert haben." Das öffentliche Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2018/2023 läuft voraussichtlich bis zum 30. Juni 2023. Die neue Anleihe 2023/2026 hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit 9,5 Prozent jährlich verzinst. Das Management wird am Dienstag, den 27. Juni 2023 um 15.00 Uhr einen Investoren-Call mit weiterführenden Informationen zum Umtauschangebot durchführen. Interessenten können sich auf der Website der Gesellschaft registrieren: https://espg.space/investor_relations/corporate-bond/ . Weiterhin ist dort ein Musterumtauschauftrag zu finden, den am Umtausch interessierte Anleger nutzen können, um ihrer Depotbank den Auftrag zu erteilen: https://espg.space/wp-content/uploads/2023/06/Umtauschauftrag.pdf . Über ESPG Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Über ESPG Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von rund 240 Millionen Euro. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen. Weitere Informationen: https://espg.space

