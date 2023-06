The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.06.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2023



ISIN Name

DE000LB0SZ17 LBBW HPF 13/23 MTN

XS2593107258 BCA PASCH.SI. 23/26 FLR

XS1043552188 LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR

BE0002602804 KBC GROEP 18/23 MTN

CH0418609621 HYUNDAI CAP.SVCS 18-23

DE0001040889 BAD.-WUERTT.LSA 13/23

DE000WGZ7HQ1 DZ BANK IS.A.764

XS1845379152 FINNVERA 18/23 MTN REGS

DE000LB1P9C8 LBBW MTN.HYP.18/23

LU0165074823 HSBC GIF-EUROL.VALUE I C INVESTMENT

