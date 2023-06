FEELMs zwei neue, bahnbrechende Entwicklungen sollen die größten Probleme der Vaping-Branche lösen

FEELM Max wurde vermarktet und hat den Geschäftserfolg der Kunden gefördert

Der Top-Manager der Branche sagt, dass wir weiterhin in neue Entwicklungen investieren müssen, um auf dem Weg in eine rauchfreie Zukunft zu helfen

FEELM Teil des führenden Unternehmens für Zerstäubungstechnologie SMOORE stellte auf einer wichtigen Branchenveranstaltung im Nahen Osten zwei bahnbrechende Innovationen vor, die entwickelt wurden, um die Produktleistung in der gesamten Kategorie der Einwegdampfer zu verbessern.

Die auf der diesjährigen World Vape Show in Dubai vorgestellte Keramikspule und die TOPOWER-Akkutechnologie des FEELM Max wurden als Teil einer gezielten Anstrengung entwickelt, um den Einwegsektor zu verbessern und die Verbrauchererfahrung zu steigern.

Die bahnbrechenden Fortschritte haben die Aufmerksamkeit der Branche auf sich gezogen und sind bereits in Geräten weltweit anerkannter Marken zu finden. FEELM sagt, dass jedes Produkt entwickelt wurde, um einen "Schmerzpunkt" der Branche zu beheben.

FEELM leistet mit zwei bahnbrechenden Entwicklungen Pionierarbeit im Einwegsektor

In Großbritannien sollte das Fassungsvermögen von Vapes die Anforderung von 2 ml gemäß der TPD-Richtlinie erfüllen. FEELM, als verantwortungsbewusste Marke, die sich stets an die Gesetze und Vorschriften hält, bringt eine bahnbrechende Technologie auf den Markt, mit der 2-ml-Einwegartikel eine höhere Produktleistung aufweisen.

Die Keramikspirale von FEELM Max macht Schluss mit superabsorbierender Baumwolle, um die Menge an E-Flüssigkeit, die im Abfall landet, zu reduzieren und die Anzahl der Züge bei TRPR- und TPD-konformen 2-ml-Einwegdampfern in Großbritannien um bis zu 30 zu erhöhen ein Anstieg von 600 auf mindestens 800 Züge. Dank dieser Innovation können Verbraucher ein noch nie dagewesenes, besseres Dampferlebnis haben, während sie konforme Produkte verwenden.

Außerdem werden Verunreinigungen während des Erhitzungsprozesses um 78 reduziert, es werden Luftpartikel erzeugt, die 55 kleiner sind als bei herkömmlichen Lösungen und es wird ein "Motor mit konstanter Leistung" verwendet, der eine Dampfkonsistenz von 95 und eine 35%ige Verbesserung der Geschmackskonsistenz bietet.

Die zweite bemerkenswerte Innovation ist die TOPOWER-Akkutechnologie von FEELM. Dieser Durchbruch erhöht die Ausdauer von Vapes mit großer E-Liquid-Kapazität und kann über 6.000 Züge liefern, ohne dass ein Aufladen erforderlich ist.

Darüber hinaus liefert die kompakte Stromversorgungslösung die 30 mehr Kapazität bietet eine konstante Leistung, die laut FEELM dem häufigen Problem der Geschmacksminderung durch Spannungsabfall entgegenwirkt.

TOPOWER verspricht auch eine längere Haltbarkeit, mit 1 Leistungsdämpfung über sechs Monate und 3 Leistungsdämpfung über ein Jahr. Dieser Fortschritt vermeidet effektiv den Brandgeschmack und sorgt für eine starke Geschmackskonsistenz, so dass jeder Zug angenehm ist.

Rex Zhang, der stellvertretende Vorsitzende von FEELM, sagte zu den Entwicklungen: "Wir sind stolz darauf, die Marke hinter den Marken zu sein und glauben, dass unsere Technologie für das Dampfen das geworden ist, was Intel Core Prozessoren für Laptops sind. Unser Ziel ist es, die Kategorie der Einwegprodukte durch Innovation auf eine ganz neue Ebene zu heben unsere Keramikspulen und die TOPOWER-Batterielösung sind zwei bedeutende Erfolge an dieser Front."

Rex fügte hinzu, dass die Technologie ein "entscheidender Maßstab" sein wird, an dem die Gewinner und Verlierer der Branche in Zukunft gemessen werden. Er sagte: "Die Kategorie der Verdampfer wird von dem Wunsch angetrieben, erwachsenen Rauchern dabei zu helfen, von der Zigarette wegzukommen aber sie ist auf Innovation aufgebaut."

Die Vermarktung von FEELM Max und die Bewunderung der europäischen Kunden

FEELM Max hat den Kunden geholfen, ihren geschäftlichen Erfolg zu steigern und wurde auf der World Vape Show Dubai hoch gelobt, wobei sich einige führende Marken zu den neuen Entwicklungen äußerten.

Seit der Einführung von HEXA GO mit der FEELM Max-Lösung im Jahr 2022 ist der Umsatz von HEXA stetig gestiegen und HEXA GO hat sich auf dem belgischen Markt für Einwegprodukte durchgesetzt. Die Verbraucher äußern sich im Allgemeinen positiv über den "sanften Geschmack", die "feste Konsistenz" und die "höhere Zahl der Züge" der Produkte.

Mattia Sparacino, CEO und Gründer von KIWI Vapor, sagte über die FEELM Max Keramikspule: "Es ist eine erstaunliche Technologie und ich hoffe, dass sie eines Tages für alle Menschen zugänglich sein wird.

John Dunne von der UK Vaping Industry Association kommentierte die Notwendigkeit von Fortschritten in der Vape-Kategorie mit den Worten: "Unsere Branche hat bedeutende Fortschritte gemacht, seit die ersten Geräte auf den Markt kamen und erwachsenen Rauchern eine weniger schädliche Alternative zu Zigaretten boten.

"Wir müssen uns weiterhin den Innovationsgeist unserer Gemeinschaft zunutze machen und in neue und aufregende Technologien investieren, die uns auf dem Weg in eine rauchfreie Zukunft helfen können."

Über FEELM

Als Flaggschifftechnologie-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Basierend auf der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM Technologie zur authentischen Geschmacksreproduktion und innovative Elektroniktechnologie, um ein ultimatives, einzigartiges Vaping-Erlebnis zu erzielen.

Über SMOORE

SMOORE wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Zerstäubungstechnologien für risikoreduzierte Produkte, medizinische und pharmazeutische Produkte sowie für Schönheitsprodukte. Mit interdisziplinärer Zerstäubungsforschung und einem breit gefächerten Produktportfolio ist SMOORE bestrebt, eine fortschrittliche Plattform zu werden, welche die Lebensqualität steigert.

SMOORE investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und verfügt über führende Produktionskapazitäten. Das Unternehmen betreibt weltweit 14 Technologieforschungszentren; seine Produkte sind in mehr als 50 Ländern und Regionen erhältlich. Am 10. Juli 2020 hat SMOORE seinen Börsengang in Hongkong bekannt gegeben.

