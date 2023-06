DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WELTBANK - Die Weltbank wird Ländern, die von Katastrophen heimgesucht werden, die Möglichkeit geben, die Rückzahlung von Krediten an den multilateralen Kreditgeber auszusetzen. Der Präsident der Weltbank, Ajay Banga, wird am Donnerstag in einer Rede in Paris Maßnahmen vorstellen, zu denen die Aussetzung der Rückzahlungen und die Einbindung von Katastrophenversicherungen in neue Kredite gehören. Der Kreditgeber wird es den Ländern auch ermöglichen, einen Teil ihrer Mittel im Krisenfall schnell umzuleiten. (Financial Times)

RÜSTUNGSINDUSTRIE - Die europäische Rüstungsindustrie sollte bei den Lieferketten für die Ukraine enger zusammenarbeiten, um Produktionsengpässe und hohe Lagerbestände zu vermeiden, sagte Saab-CEO Micael Johansson der Financial Times. Johansson, Chef des größten schwedischen Rüstungskonzerns, sagte, die wichtigsten Auftragnehmer sollten gemeinsam überlegen, welche Produktionsbereiche Vorrang haben sollten und wo sie gemeinsam investieren könnten. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2023 01:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.