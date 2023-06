Das Real Estate Investment Management (REIM) von Hauck Aufhäuser Lampe hat eine Nahversorgungsimmobilie in Trier für den Artikel-8-Fonds "H&A Lebensmitteleinzelhandel Deutschland" erworben. Das 2008 errichtete Objekt mit einer Verkaufsfläche von rund 3.500 Quadratmetern ist an Kaufland vermietet. Die Immobilie befindet sich zentrumsnah unweit des UNESCO-Weltkulturerbes Römerbrücke an der Aachener Straße (B51), einer der Hauptverkehrsachsen in ...

