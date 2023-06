Die Mitglieder des Valneva-Aufsichtsrats stimmten für die Empfehlung an die Aktionäre, von dem derzeitigen zweistufigen Führungsmodell der Gesellschaft, das einen Aufsichtsrat und einen Vorstand umfasst, zu einem einstufigen Modell überzugehen, das von einem Board of Directors geleitet wird, in dem der CEO Thomas Lingelbach als exekutives Mitglied vorgesehen ist. Der Vorschlag des Aufsichtsrats empfiehlt auch die Einrichtung eines Executive Committees, der sich unter anderem aus den Mitgliedern des derzeitigen Vorstands zusammensetzen soll. CEO Thomas Lingelbach: " Angesichts unseres weiteren Wachstums glauben wir, dass die vorgeschlagene Änderung der Führungsstruktur die Effektivität und Effizienz der Unternehmensführung weiter verbessern wird, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...