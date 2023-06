InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Jun 22

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / June 22, 2023 / The Company announces that on 21 June 2023 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 21 February 2023, as announced on 21 February 2023.

Date of purchase: 21 June 2023 Aggregate number of ordinary shares purchased: 49,951 Lowest price paid per share: £ 53.3200 Highest price paid per share: £ 54.4400 Average price paid per share: £ 53.6959

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 170,566,093 ordinary shares in issue (excluding 7,506,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Schedule of Purchases

Shares purchased: 49,951 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 21 June 2023

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 49,951 Highest price paid (per ordinary share) £ 54.4400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 53.3200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 53.6959

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 21/06/2023 08:13:14 BST 281 53.6000 XLON 790480820374228 21/06/2023 08:20:27 BST 67 53.6600 XLON 790480820374987 21/06/2023 08:20:27 BST 273 53.6600 XLON 790480820374986 21/06/2023 08:22:13 BST 108 53.6600 XLON 790480820375161 21/06/2023 08:23:59 BST 92 53.6800 XLON 790480820375311 