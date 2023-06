Die jüngste Schwäche am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen und der DAX unter die runde Marke von 16.000 Punkten sinken. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,6 Prozent auf 15.927 Punkte. Damit würde der DAX sowohl unter der 21- als auch unter der 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend notieren.Die Aussicht auf in diesem Jahr noch weiter steigende Leitzinsen in den USA trotz vorübergehender Zinspause ...

Den vollständigen Artikel lesen ...