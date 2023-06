NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Richemont den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit kurzfristig positive Nachrichten aus dem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal. Das Kursziel wurde von 180 auf 190 Franken angehoben und die fundamentale Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luxusgüterkonzern dürfte am 17. Juli dank der anhaltend guten Dynamik bei Schmuck und einigen Uhrenmarken einmal mehr einen starken Quartalsbericht vorlegen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 20:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken