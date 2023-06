Die Lanxess-Gewinnwarnung drückte am Dienstag den gesamten Chemiesektor. Doch am Nachmittag scherte die Covestro-Aktie auf einmal aus der Abwärtsbewegung aus und schoss in die Höhe. Angeblich stehe eine Übernahme im Raum, hieß es. Was ist da dran?

