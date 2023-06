European Lithium Limited hat nach einem zufriedenstellenden Due Diligence-Prozess nun den Erwerb von 100 Prozent der Rechte und Anteile am Bretstein-Lachtal-Projekt und am Wildbachgraben-Projekt von 2743718 Ontario Inc., einer Tochtergesellschaft von Richmond Minerals Inc., abgeschlossen. CEO Tony Sage: "Wir freuen uns, die Übernahme abzuschließen und dieses äußerst vielversprechende Lithiumgrundstück zu unserem Portfolio europäischer Projekte hinzuzufügen. Das Unternehmen beabsichtigt, mit den ersten Arbeiten vor allem im Projektgebiet Bretstein-Lachtazu zu beginnen." Aus der Due-Diligence-Probenahme wurden starke Li2O-Werte von bis zu 3,98 Prozent Li2O gemeldet. Die österreichischen Lithiumprojekte bestehen aus 245 ...

