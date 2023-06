Lausanne (ots) -Der Wohnsitz hat einen starken Einfluss auf den Preis, den Sie für Ihre Autoversicherung zahlen müssen. Im Durchschnitt beträgt der Unterschied zwischen dem teuersten und dem billigsten Ort 25%. Insgesamt sind die Prämien im Tessin am höchsten, während Bern die niedrigsten Preise hat.Das Online-Vergleichsportal bonus.ch hat beschlossen, eine Untersuchung über die Preisunterschiede bei Autoversicherungen in Abhängigkeit vom Wohnsitz durchzuführen. Anfang Juni wurden die Prämien direkt auf der Website der acht grössten Versicherer der Schweiz für zwei verschiedene Profile (Erwachsener und junger Lenker) erhoben.Welche Kriterien bestimmen die Höhe der Prämien?Alter und Nationalität sind zwei wesentliche Faktoren, die den Preis für eine Autoversicherung bestimmen. Im letzten Jahr musste ein junger Lenker ausländischer Herkunft für den gleichen Versicherungsschutz bis zu 10-mal mehr bezahlen als ein älterer Schweizer Versicherter.Andere bekannte Parameter sind das Geschlecht und die Erfahrung des Fahrers sowie die Eigenschaften des Fahrzeugs (Modell, Preis oder sogar Farbe). Aber was ist mit dem Wohnsitz und wie wichtig er ist?Im Durchschnitt mehr als CHF 500.- Unterschied je nach OrtDer Wohnsitz beeinflusst die Höhe der Prämie erheblich. Der Preisunterschied wird nicht nur auf kantonaler oder regionaler Ebene bestimmt, sondern auch auf der Ebene des Wohnortes. Innerhalb eines Kantons und einer Stadt variieren die Preise je nach Wohnsitz (PLZ).Für die beiden analysierten Profile beträgt der Preisunterschied zwischen der teuersten und der billigsten Ortschaft 25%. Für einen 35-jährigen Fahrer beträgt die durchschnittliche Prämie der acht Versicherer in Lugano für eine Basis-Vollkaskoversicherung CHF 960.-. Für einen genau gleichen Versicherungsschutz beträgt die Prämie in Köniz CHF 769.-.Für einen jungen 18-jährigen Lenker beträgt der Preisunterschied zwischen Lugano (CHF 2588.- Durchschnittsprämie) und Bern (CHF 2082.-) mehr als CHF 500.-.Bis zu 53% Unterschied beim gleichen VersichererBei ein und demselben Anbieter variieren die Prämienunterschiede zwischen den Orten bei den acht untersuchten Versicherern zwischen 14% und 53%. Im am wenigsten extremen Fall beträgt der Preisunterschied zwischen dem teuersten und dem billigsten Ort CHF 110.-.Umgekehrt gibt es bei einer der Versicherungen einen Prämienunterschied von CHF 1'117.- für die gleiche Autoversicherung. So muss ein 18-jähriger Lenker aus Lugano CHF 3'408.- für eine Vollkaskoversicherung zahlen, während ein junger Lenker aus Chur bei demselben Anbieter CHF 2'291.- zahlt.Entwicklung der AutoversicherungsprämienVon Monat zu Monat und sogar von Woche zu Woche passen die Versicherer die Prämien an, basierend auf dem Wettbewerb und der Analyse der Schadensabrechnungen, um Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Diese schnelle und dynamische Anpassung wird durch die Digitalisierung der Branche erleichtert und ermöglicht es jedem Verbraucher, durch den Vergleich von Autoversicherungen erhebliche Ersparnisse zu erzielen.Mit dem bonus.ch Vergleich ist es einfach, sich einen Überblick über den Markt zu verschaffen und das Angebot auszuwählen, das Ihren Bedürfnissen und Finanzen am besten entspricht. Dieses Tool ist übrigens sehr beliebt: jedes Jahr werden fast eine Million Prämienberechnungen durchgeführt.Detaillierte Ergebnisse der Analyse:https://www.bonus.ch/Pdf/2023/Autoversicherung-vergleich.pdfZugang zum Prämienvergleich der Autoversicherungen:https://www.bonus.ch/Autoversicherung/Praemien-Autoversicherung-Vergleich.aspxPressekontakt:Weitere Informationen:bonus.ch SAPatrick DucretCEOPlace Chauderon 20b1003 Lausanne021.312.55.91ducret(a)bonus.chLausanne, den 22. Juni 2023Original-Content von: bonus.ch S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008668/100908654