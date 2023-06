Der Bitcoin hat seine Erholungsrally am Mittwoch beschleunigt und dabei sogar die Marke von 30.000 Dollar zurückerobert. Am Donnerstagmorgen notiert er auf 24-Stunden-Sicht noch 4,5 Prozent höher bei rund 30.100 Dollar. Triebfeder dieser starken Entwicklung sind dabei die ETF-Pläne von BlackRock, die am Markt für Spekulationen sorgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...