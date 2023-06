Die Sporttotal AG hat prominente Investoren aus der Welt des Sports an Land gezogen. Erst hat sich der NBA-Basketballstar Dirk Nowitzki in Form einer Wandelanleihe am Unternehmen beteiligt. Danach ist auch der beliebte Fußballtrainer Jürgen Klopp zum Investorenkreis gestoßen. Der Micro Cap ist aus seiner Lethargie erwacht.

