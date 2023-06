Zum ersten Juli übergibt Karl von Rohr, der bei der Deutschen Bank alle Vorstandsposten aufgibt, die Verantwortung die Privatkundensparte an Claudio de Sanctis. Der leitete die Sparte bereits im Ausland und hat scheinbar viel vor. Der Umbau in diesem Segment dürfte also weitergehen, auch mit Folgen für Kunden in Deutschland.Der neue Leiter des Bereichs Retail & Wealth Management der Deutschen Bank, Claudio de Sanctis, bereitet eine Umstrukturierung der Sparte vor, die auf ein schnelleres Wachstum ...

