Alentis Therapeutics ("Alentis"), das im klinischen Stadium tätige Biotechnologieunternehmen, das Therapien für Claudin-1-positive (CLDN1+) Tumore und Organfibrose entwickelt, gab heute die Ernennung von David Jayne, Professor für klinische Autoimmunität an der Universität Cambridge, und Professor Josep Tabernero, Leiter der medizinischen Onkologie am Universitätskrankenhaus Vall d'Hebron, zu Mitgliedern seines wissenschaftlichen Beirats bekannt.

"Wir freuen uns, David und Josep in unserem neu gegründeten wissenschaftlichen Beirat begrüßen zu dürfen", sagteDr. Luigi Manenti, Chief Medical Officer von Alentis. "Sie bringen eine enorme Erfahrung und Expertise in der Nephrologie und Onkologie mit, die für die Weiterentwicklung unserer klinischen Pipeline neuartiger Therapeutika für Organfibrose, einschließlich ANCA-Vaskulitis, und für CLDN1+-Tumoren von entscheidender Bedeutung sind."

David Jayne, MD, FMedSci, ist Professor für klinische Autoimmunität an der Universität Cambridge und Direktor des Vaskulitis- und Lupusdienstes am Addenbrooke's Hospital. Der Dienst betreut über 2000 Patienten mit komplexer Multisystem-Autoimmunität. Dr. Jayne ist international führend auf dem Gebiet der klinischen Forschung im Bereich der Anti-Neutrophilen-Zytoplasma-Antikörper (ANCA)-assoziierten Vaskulitis. Er ist Mitbegründer und derzeitiger Präsident der European Vasculitis Society, Mitglied der Renal Association, der European Renal Association und der American Society on Nephrology. Dr. Jayne hat über 450 von Fachleuten begutachtete Artikel veröffentlicht und wurde 2021 mit dem ERA-EDTA-Preis für herausragende Beiträge zur Nephrologie ausgezeichnet.

Professor für klinische Autoimmunität an der Universität Cambridge, erklärte"Ich habe die letzten 25 Jahre damit verbracht, neue Behandlungsmethoden für ANCA-Vaskulitis zu erforschen. Es ist mir eine Freude, das Alentis-Team bei der Entwicklung von ALE.F02 zu unterstützen. Das Programm ALE.F02 könnte den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf für diese Krankheit decken. Die Daten der klinischen Phase-1-Studie mit ALE.F02 weisen auf ein ermutigendes Sicherheits- und pharmakodynamisches Profil hin, und ich freue mich auf den Beginn der Phase-2-Studie mit ALE.F02 im Laufe dieses Jahres."

Josep Tabernero, MD, PhD, ist Leiter der Medizinischen Onkologie am Universitätskrankenhaus Vall d'Hebron, Barcelona, Spanien, Direktor des Instituts für Onkologie in Vall d'Hebron und Professor für Medizin an der Universität Vic, Barcelona, Spanien. Mit seiner Forschung will er molekulare Therapien verstärken, die auf bestimmte Onkoproteine abzielen, und die Entwicklung wirksamerer personalisierter Krebsmedikamente beschleunigen. Dr. Tabernero ist Mitglied in den Redaktionsausschüssen verschiedener hochrangiger Fachzeitschriften und (Mit-)Autor von ca. 450 von Experten begutachteten Artikeln. 2018 bis 2019 war er Präsident der ESMO. Außerdem ist Dr. Tabernero Mitglied der AACR und der ASCO und wurde zum Mitglied mehrerer Bildungs- und Wissenschaftsausschüsse ernannt.

Prof. Josep Tabernero, Head of Medical Oncology am Vall d'Hebron University Hospital, sagte: "Der monoklonale Antikörper ALE.C04, den Alentis für CLDN1+-Tumore entwickelt, ist ein vielversprechender und neuartiger Ansatz für eine personalisierte Krebsbehandlung. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit dem Alentis-Team bei der Entwicklung der nächsten Generation von Anti-CLDN1-Wirkstoffen unter Verwendung der Alentis-Claudin-Technologieplattform, die dringend benötigte neue Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten bieten könnte.

Über ALE.C04

ALE.C04 ist einer der ersten monoklonalen Antikörper seiner Klasse und wurde entwickelt, um spezifisch auf exponiertes CLDN1 auf Krebszellen abzuzielen. Dieser in der klinischen Prüfung befindliche Antikörper soll Krebs auf zweierlei Weise bekämpfen, nämlich durch Umbau der extrazellulären Matrix, was zu einer verbesserten Migration von NK- und T-Zellen führt, und durch direkte Abtötung von Tumorzellen durch die Effektorfunktion. Dank diesen einzigartigen Wirkmechanismus verfügt ALE.C04 über therapeutisches Potenzial als Monotherapie und in Kombination mit Checkpoint-Inhibitoren.

Über ALE.F02

ALE.F02 ist der erste monoklonale Antikörper seiner Klasse, der speziell für ein einzigartiges CLDN1-Epitop im fibrotischen Gewebe entwickelt wurde, um die Krankheit umzukehren. ALE.F02 ist ein Prüfantikörper, der sich in Phase-1-Studien mit einer und mehreren aufsteigenden Dosen bei gesunden Freiwilligen als gut verträglich erwiesen hat und keine ernsthaften Sicherheitsbedenken aufkommen ließ.

Über Alentis Therapeutics

Alentis Therapeutics, das CLDN1-Unternehmen, ist ein in der klinischen Phase tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung bahnbrechender Therapien für CLDN1+-Tumore und Organfibrose konzentriert. Alentis leistet Pionierarbeit mit einem neuartigen Ansatz zur Veränderung und Umkehrung des Krankheitsverlaufs, der auf CLDN1 abzielt, einem bisher unerschlossenen Zielmolekül, das eine Schlüsselrolle in der Pathologie von Krebs und fibrotischen Erkrankungen spielt.

Das Unternehmen wurde 2019 auf der Grundlage bahnbrechender Forschung im Labor von Prof. Dr. Thomas Baumert an der Universität Straßburg und dem französischen Nationalen Gesundheitsinstitut (Inserm) gegründet. Alentis hat seinen Hauptsitz in Basel, dem Pharma-Biotech-Zentrum in der Schweiz, mit einer F&E-Tochtergesellschaft in Straßburg, Frankreich, und klinischen Aktivitäten in den USA. Besuchen Sie www.alentis.ch

