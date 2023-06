Liebe Leserinnen und Leser, in den letzten Tagen zeigte sich ThyssenKrupp etwas schwächer als erwartet. Die Aktie befindet sich aktuell in einer leichten Seitwärtsbewegung. Trotz eines Verlusts von mehr als 8% innerhalb einer Woche gibt es jedoch gute Nachrichten für das Unternehmen. ThyssenKrupp: Nucera plant Börsengang Nach jüngsten Meldungen wird die Wasserstoff-Tochter Nucera Anfang Juli an die Börse gehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...