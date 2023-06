DJ EUREX/Bund-Future gibt nach - Brexit fordert BoE heraus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 15 Ticks niedriger bei 133,54 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 133,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,71, das -tief bei 133,54 Prozent. Umgesetzt worden sind bis 8.27 rund 12.750 Kontrakte.

"Der Bund-Future ist bislang daran gescheitert, die Widerstände in Form der 21- und der 55-Tagelinie bei 133,75 bzw. 134,18 zu überwinden", heißt es bei der Helaba. Sollte dies gelingen, würde sich der Ausblick aufhellen und es entstünde Potenzial bis zum Impulshoch von Anfang Juni bei 135,85. Unterstützt sei der Bund-Future an den letzten Tiefs bei 132,12/18. Die Indikatoren im Tageschart lieferten uneinheitliche Signale und ließen auf eine Fortsetzung des trendlosen Marktes schließen.

Zunächst richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf die Zinsentscheidungen in der Schweiz (SNB) und Großbritannien (BoE). Bei beiden Zentralbanken gehen die Konsensschätzungen von einer Erhöhung um je 25 Basispunkte aus. Bei der BoE ist aber auch ein größerer Zinsschritt nicht ausgeschlossen, nachdem die Verbraucherpreise im Mai unverändert schnell gestiegen sind. Ein Marktteilnehmer meint, hier schlage der Brexit durch: Das Fehlen der Arbeitskräfte vom Kontinent habe eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt.

Am Nachmittag rücken die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Blick. Diese waren in den vergangenen beiden Wochen unerwartet stark gestiegen. Sollte sich der Trend nach oben fortsetzen, könnte das Ende der Zinserhöhungen doch näher sein als von vielen Beobachtern erwartet.

