Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch etwas tiefer beendet. Nach einem schwachen Start erholten sich die Indizes bis zum Mittag, danach ging es aber wieder nach unten. Der Leitindex ATX büßte am Ende 0,30 Prozent ein bei 3.130,20 Punkten. Für den marktbreiteren ATX Prime ging es um 0,30 Prozent nach unten auf 1.587,06 Punkte. Das wichtigste Ereignis des Tages für die Finanzmärkte war wohl die Anhörung des US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress in Washington. Powell erwartet noch einen langen Kampf gegen die Inflation und signalisierte eine weitere Straffung der Geldpolitik. Unter den Einzelwerten gaben die Aktien der Mayr Melnhof Gruppe (MM) nach einer Gewinnwarnung 5,6 Prozent ab. Bei ...

