- BERENBERG HEBT SARTORIUS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 390 (448) EUR - GOLDMAN STARTET DELIVERY HERO MIT 'BUY' - ZIEL 52,30 EUR - GOLDMAN STARTET HELLOFRESH MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 22,90 EUR- JEFFERIES HEBT SAP AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 115 (105) EUR - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 25 (27) EUR - 'BUY' - WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR FEDEX AUF 265 (273) USD - 'OUTPERFORM'- CS SENKT US EQUITIES AUF 'LEAST PREFERRED' - INDUSTRIELÄNDER NUN UNTER BENCHMARK - BERNSTEIN HEBT KELLOGG AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - BARCLAYS NIMMT THG MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 87 PENCE - BERENBERG NIMMT BURFORD CAPITAL MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 1350 PENCE - GOLDMAN STARTET DELIVEROO MIT 'BUY' - ZIEL 142 PENCE- GOLDMAN STARTET JUST EAT TAKEAWAY MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 15,70 EUR- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...