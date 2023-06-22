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WKN: 716563 | ISIN: DE0007165631 | Ticker-Symbol: SRT3
Xetra
22.06.23
09:46 Uhr
303,60 Euro
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Branche
Sonstige Technologie
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