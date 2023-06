Der deutsche Leitindex hat seine Verlustserie mit dem dritten Abwärtstag in Folge fortgesetzt und am gestrigen Mittwoch weitere 0,6% verloren. Rückblick: Auch zur Wochenmitte konnte der DAX, der bei 16.083 in die Sitzung gestartet war, keine Trendumkehr anstoßen. Stattdessen weitete das Aktienbarometer die Verluste der laufenden Woche auf knapp zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...