Auch gestern präsentierte sich der DAX wieder in Rot. Zumindest am Ende des Tages. Hier verbuchte er Verluste von 0,55 Prozent. Damit schloss er bei 16.023 Punkten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...