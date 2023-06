PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im Juni nicht verändert. Der Indikator des Statistikamts Insee betrug wie im Monat zuvor 100 Punkte, wie die Behörde am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit dieser Entwicklung gerechnet. Der Indikator liegt auf seinem langjährigen Durchschnittswert.

Im Detail fiel die Entwicklung im Juni durchwachsen aus. Während sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel verbesserte, trübte sie sich im Bausektor weiter ein. Im Dienstleistungsbereich veränderte sie sich nicht./bgf/la/stk