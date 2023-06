Berlin (ots) -Mit der Zustimmung zu einem neuen Rahmenvertrag machten die Länder der Bundesrepublik Deutschland den Weg für das Presseportal für Schulen (PfS) frei. Erstmals können über eine Million Lehrkräfte in Deutschland über ein einzigartiges Portal digital auf die gesamte Breite der täglichen Berichterstattung aus mehr als 1.500 deutschen Tageszeitungen, Publikumszeitschriften und Onlinemedien zugreifen und uneingeschränkt im Unterricht nutzen.Der neue Gesamtvertrag zwischen den Ländern, den Verwertungsgesellschaften (VG) Wort und Bild-Kunst sowie der PMG Presse-Monitor in Zusammenarbeit mit den deutschen Presseverlagen ermöglicht Lehrkräften einen nie dagewesenen, einfachen und umfassenden Zugriff auf die deutsche Presselandschaft. Mit Hilfe des Presseportals für Schulen können sie die Meinungsvielfalt für ihre rund elf Millionen Schülerinnen und Schüler hautnah erlebbar machen. Anhand praktischer Beispiele und aktueller Themen kann jetzt gezielt das Medienverständnis junger Menschen und die Bedeutung der Presse für das Gemeinwesen gestärkt werden.Digitale Abläufe erleichtern UnterrichtsvorbereitungIm Vergleich mit dem bisherigen Verfahren revolutioniert das PfS die Vorbereitung und die Einbindung aktueller Pressebeiträge in den Unterricht. Bislang war das Auffinden unterrichtsrelevanter Presseartikel eher dem Zufall überlassen. Lehrkräfte in Deutschland mussten gefundene Presseartikel ausschneiden, zusammenbasteln, aufkleben und kopieren, um sie anschließend im Unterricht nutzen zu können.Auch wenn diese Art der Nutzung bisher durch einen Gesamtvertrag "Vervielfältigung an Schulen" rechtlich abgesichert war - und natürlich auch im Rahmen des neuen Vertrages gestattet bleibt -, wird diese Praxis dem heutigen Anspruch an digitale Bildung im Pressebereich nicht mehr vollständig gerecht. Die PMG hat den Ablauf des bisherigen Gesamtvertrages Ende 2022 daher frühzeitig zum Anlass genommen, ein Zukunftsmodell zu entwickeln, das für Lehrkräfte den Zugang zu Presseartikeln im Unterricht grundlegend vereinfacht.Mit der neu entwickelten digitalen Plattform wird das jetzt Wirklichkeit. Lehrkräfte können alle Artikel im PfS rechtssicher im Unterricht nutzen. Für eine Vielzahl von Publikationen können sie auf das originale Layout der Artikel zugreifen. Das PfS funktioniert so einfach wie eine klassische Suchmaschine: Suchbegriff eingeben und relevante Inhalte aus der deutschen Presselandschaft zum Download für den Unterricht erhalten.Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG Presse-Monitor, die das PfS anbietet, unterstreicht die Bedeutung des neuen Angebots für den Unterricht: "Nie war es einfacher für Lehrkräfte auf nahezu alle Presseartikel in Deutschland zuzugreifen. Sie haben damit digitalen Zugang zu Nachrichten, Reportagen, Interviews, Meinungsbeiträgen mit Analysen, Trends, Statistiken und Hintergrundberichten sowohl aus der überregionalen und regionalen als auch der lokalen Presse mit ihren aktuellen und relevanten Inhalten. Gerade in Zeiten von Fake News und einem steigenden Misstrauen gegen Institutionen war es uns wichtig, ein Portal zu schaffen, das eine einfache Einbindung hochwertiger Presseberichterstattung in den Unterricht ermöglicht und jungen Menschen einen neuartigen Zugang zu diesem Medium bietet. So erleben sie den Wert einer freien und unabhängigen Presse ganz unmittelbar, tagesaktuell und als Selbstverständlichkeit."Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KGMit der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im deutschsprachigen Raum ist die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG ein führender Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung.Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte von rund 900 Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen mit über 4.000 Print- und Online-Quellen. Davon sind rund 3.000 digital in der PMG Pressedatenbank verfügbar. Von Berlin aus versorgt das Unternehmen über 5.000 Kunden aus Unternehmen, Verbänden, öffentlichen Institutionen, Medienbeobachtungsdiensten und PR-Agenturen.Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung sowie dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und dem Medienverband der freien Presse.2021 macht die PMG mit der Übernahme des niederländischen Datenkonvertierers X-CAGO B.V. einen großen Schritt zum zentralen Daten-Hub für Content-Publisher. Das Unternehmen ist international erfolgreich in der Konvertierung und Vereinheitlichung unterschiedlichster Content-Formate. AchiveExpress, die digitale Archiv-Lösung von X-CAGO, nutzen Verlage weltweit als Distributionsplattform für ihre Inhalte.