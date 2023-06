Braunschweig (ots) -Das durch das internationale christliche Hilfswerk Shelter Now unterstützte Kinderzentrum im Nord-Irak erhält immer mehr Zulauf und will sich erweitern. Gestartet ist das "Child Center" in einem Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt Baadre vor fünf Jahren mit 60 Kindern - inzwischen kommen 200 bis 250 Mädchen und Jungen zu den pädagogischen Angeboten, zu kreativer Freizeitgestaltung, Sport und Spiel. In dem Camp leben Tausende Jesiden, die 2014 vor dem Terror der IS-Milizen im Gebiet Sindschar in die Autonome Region Kurdistan geflohen sind.Anfangs besuchten ausschließlich Waisenkinder das nach den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik arbeitende Zentrum. Inzwischen sind viele jüngere Kinder schon in dem Lager geboren. "Sie kennen nichts anderes als das Leben im Camp", schildert der deutsche Shelter Now-Direktor Udo Stolte. Für alle kleinen Gäste bedeute das von einer Kirchengemeinde aus der Region in Zusammenarbeit mit Shelter Now getragene Kinderzentrum Therapie, Heilung und Bildung und vor allem Spaß und Freude, so Stolte.Sieben jesidische Lehrkräfte gestalten für die Mädchen und Jungen zwischen vier und 14 Jahren Zusatzangebote zum regulären Schulunterricht im Camp, der sich laut Stolte eher an Minimalstandards orientiert. Im "Child Center" lernen die Kinder zum Beispiel Arabisch und Englisch, üben am Computer, sind aktiv bei Musik, Sport oder Kunst. "Geachtet wird aber auch auf die körperliche und seelische Gesundheit, Hygiene, den Bedarf an Kleidung oder Schulutensilien und nicht zuletzt das Erlernen von sozialen Kompetenzen", erläutert der Shelter Now-Direktor.Aufgrund des großen Andrangs mussten die Mitarbeiter des Zentrums die Kinderschar in zwei Gruppen aufteilen, die nun lediglich im Wochenwechsel kommen dürfen. "Wir benötigen mehr Platz", sagt Helen, die Leiterin. Zwei, drei neue Räume, dazu ein Kinderspielplatz, ein Bolzplatz für Fußball und weitere Mitarbeiter - das schwebt der Leiterin vor. Außerdem würde Shelter Now gerne zwischen der Stadt Baadre und dem Camp ein Begegnungszentrum auch für Jugendliche und Familien realisieren - mit Kinderspielplatz, Sportplatz, Kletterwand und Inliner-Parcours. Auch die in der Stadt lebenden Flüchtlinge sollen sich hier zu gemeinsamen Aktivitäten treffen können.Shelter Now ist ein internationales Hilfswerk mit Koordinierungsbüro in Deutschland. Von 1983 bis 2016 war es in Pakistan tätig. 1988 begann die Arbeit in Afghanistan, 2014 in der Autonomen Region Kurdistan (Nord-Irak). Der Name der Organisation in Deutschland lautet "Shelter Now Germany e.V.". Shelter Now finanziert seine Hilfsaktionen zu einem großen Teil aus privaten Spenden. Die effiziente und projektbezogene Verwendung der Mittel wird Shelter Now durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) mit dem Spendensiegel bescheinigt.Spendenkonto: Norddeutsche Landesbank, IBAN DE65 2505 0000 0002 5230 58Pressekontakt:Shelter Now Germany e.V., Telefon: 0531/88 53 95-7, info@shelter.de,www.shelter.deOriginal-Content von: Shelter Now Germany e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60024/5540526