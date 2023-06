Evonik 0.13% NicNac612 (GLODIVST): Kapitalmaßnahme: Dividende Datum der Durchführung: 01.06.2023 02:02 Brutto-Dividende/Stück: EUR 1,17 Netto-Dividende/Stück: EUR 0,99 Stück: 161,00 Änderung Cash: EUR 160,11 (22.06. 08:39) >> mehr comments zu Evonik: www.boerse-social.com/launch/aktie/evonik European Lithium -2.11% BATTERYMETALS (XLITHIUM): EUROPEAN LITHIUM LTD erwirbt weitere österreichische Lithium-Projekte in der Steiermark, etwa 70 km nördlich des Wolfsberg-Projekts. Akündigung auch in Bezug auf die Fortschritte der SEC beim Börsengang von CRML. Normaler Handel sollte heute, Donnerstag 22. Juni 2023, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...